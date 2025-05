Immobilienkauf: Stadtrand statt City

Eine aktuelle Studie des Market Instituts bestätigt: Rund ein Drittel der Menschen in Wien und Umgebung plant in den nächsten fünf Jahren eine Veränderung der Wohnsituation.

Die Ergebnisse unterstreichen den Wunsch nach einem Lebensraum, der Idylle und Erholung mit urbaner Lebensqualität verbindet. Mit 38 % liegen die grünen Stadt-Randlagen auf Platz 1 der Lieblingswohnorte. Auf Platz 2 und 3 liegen ländliche Gegenden und Wohnen am Wasser. Citylagen verzeichnen nur 5 %. Menschen sehnen sich demzufolge nach einem harmonischen Mix aus Naturverbundenheit und modernem Komfort. Genau hier setzt Premium-Bauträger Glorit an und schafft exklusive Wohnräume – von den malerischen Weinbergen in Klosterneuburg, Langenzersdorf und Strebersdorf über die grünen Oasen rund um die Lobau bis hin zu den erfrischenden Wasserlagen an der Alten Donau.

Lukas Sattlegger, Geschäftsführer von Glorit © Glorit ×

Sicherheit beim Immobilienkauf - finanzielle Stabilität

Beim Immobilienkauf zählt für viele vor allem eines: Sicherheit. Das bestätigt eine aktuelle Studie, wonach finanzielle Stabilität und Verlässlichkeit von Bauträgern für die Mehrheit der Befragten oberste Priorität haben. Nur zwei Prozent sehen kein Risiko, dass es zu Ausfällen oder Insolvenzen bei Projektentwicklern kommen könnte – ein deutliches Zeichen für das gestiegene Sicherheitsbewusstsein am Wohnungsmarkt.

Glorit überzeugt mit Bonität und Eigenkapital

Vor diesem Hintergrund hebt sich der Wiener Bauträger Glorit klar von vielen Mitbewerbern ab. Die unabhängigen Wirtschaftsauskunfteien Creditreform und KSV1870 bescheinigen dem Unternehmen eine „sehr gute Bonität“ sowie ein „sehr geringes Ausfallrisiko“. Besonders bemerkenswert: Das Eigenkapital des Unternehmens liegt bei rund 62 Millionen Euro – ein solides finanzielles Fundament, das Vertrauen schafft. „Unsere solide finanzielle Basis und hohe Bonität garantieren, dass unsere Projekte zuverlässig und planmäßig umgesetzt werden“, erklärt Lukas Sattlegger, Geschäftsführer von Glorit. Darüber hinaus setzt das Unternehmen auf transparente Kommunikation, zertifizierte Qualitätssicherung und umfassende Absicherungskonzepte wie Fertigstellungsgarantien – Maßnahmen, die maximale Sicherheit für Käuferinnen und Käufer gewährleisten sollen. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist das ein starkes Argument für alle, die in Wohneigentum investieren möchten – ohne dabei Risiken einzugehen.

Verlässlicher Partner statt ProjektgesellschaftWer beim Immobilienkauf auf Sicherheit und Erfahrung setzen möchte, ist bei Glorit gut aufgehoben. Im Gegensatz zu vielen anderen Bauträgern gründet das Unternehmen keine eigenständigen Projektgesellschaften, sondern übernimmt für jedes Bauvorhaben selbst die volle Verantwortung – vom ersten Spatenstich bis zur Schlüsselübergabe. Mit über 12.000 zufriedenen Kunden, hochwertigen Bauprojekten und nachhaltigen Wohnkonzepten hat sich Glorit als zuverlässiger Anbieter im Großraum Wien etabliert.