Urlaubsgeld – mehr als nur eine Sonderzahlung

4 von 10 Österreicherinnen und Österreicher nutzen den 13. Gehalt, das sogenannte Urlaubsgeld, um „über die Runden“ zu kommen, wie eine aktuelle Studie der Deniz Bank AG in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Integral zeigt.

Das heurige Urlaubsgeld ist für viele Österreicher weit mehr als nur eine finanzielle Sonderzahlung. Über die Hälfte der Befragten (53 %) nutzt das Urlaubsgeld vor allem für Urlaub und Reisen – ein Anteil, der im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen ist, wie die repräsentative Integral-Studie belegt. „Die Ergebnisse zeigen: Die Menschen haben ein gutes Gespür für Balance – zwischen Konsum und Vorsorge“, erklärt Petra Starecek von Integral Meinungsforschung. „Es geht nicht mehr nur um Wunsch-Erfüllung, sondern um bewusstes Haushalten mit dem zusätzlichen Einkommen.“ Gleichzeitig spart ein Drittel (33 %) das Geld, um finanzielle Sicherheit zu schaffen.

So wird das Urlaubsgeld verwendet

• Urlaub und Reisen: 53 % verwenden das Urlaubsgeld direkt für Erholung und Freizeit – im Durchschnitt fließen 38 % der Sonderzahlung in diesen Bereich.

• Sparen: 33 % legen das Geld zurück, insbesondere unter 30-Jährige sparen überdurchschnittlich viel. Im Schnitt werden 20 % des Urlaubsgeldes gespart.

• Haushalt und Lebenshaltung: Rund 2 von 10 (je ca. 19 %) investieren in den Haushalt oder decken laufende Lebenshaltungskosten ab.

• Rechnungen und Schulden: 17 % begleichen mit dem Urlaubsgeld offene Rechnungen oder reduzieren Schulden.

• Anlagen: 11 % investieren das Geld in Wertpapiere wie Aktien oder Fonds – vor allem Männer, jüngere und besser Gebildete legen an.

Urlaubsgeld als finanzielles Polster

Für 6 von 10 Österreichern ist das Urlaubsgeld eine wichtige Möglichkeit, Geld anzusparen und finanzielle Belastungen abzufedern. Ebenso viele geben an, unerwartete Ausgaben besser bewältigen zu können. Die Hälfte der Befragten erfüllt sich mit dem Urlaubsgeld besondere Wünsche, während 4 von 10 das Geld nutzen, um „über die Runden“ zu kommen – besonders relevant für jene, die ihre finanzielle Situation als schlecht einschätzen.

Finanzielle Lage und Urlaubsgeld-Nutzung• 10 % der Befragten bewerten ihre finanzielle Situation als sehr gut, 39 % als eher gut.• Personen mit höherem Haushaltseinkommen (über 4.500 Euro/Monat) und besserer Bildung schätzen ihre finanzielle Lage am positivsten ein.• Pensionistinnen und Pensionisten verwenden das Urlaubsgeld verstärkt für Reisen und Erholung.