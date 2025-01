14-Jähriger krachte mit gestohlenem 85.000-Euro-Range-Rover in Schrebergarten

Auf der Flucht vor der Polizei landete der Bursch mit dem Wagen in einem Garten.

In der Nacht auf Freitag wurde die Linzer Polizei über einen Einbruch bei einem Autohaus in Leonding (Bez. Linz-Land) in Oberösterreich verständigt. Die Beamten mussten nicht lange nach dem Einbrecher suchen: In der Zufahrt des Autohauses ist ein beschädigter Geländewagen ohne Kennzeichen gestanden. Am Fahrersitz saß ein 14-jähriger Bursch aus dem Bezirk Amstetten. Als der Teenager die Polizeiautos gesehen hat, beschleunigte er den schwarzen Range Rover, der neu etwa 85.000 Euro kostet, und flüchtete bis er bei einer Kreuzung die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und in einem Schrebergarten zum Stillstand kam. Der junge Dieb wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und wurde in ein Krankenhaus nach Linz eingeliefert.Im Zuge der Erhebungen stellte sich heraus, dass sich zuvor der 14-Jährige mit seinem 13-jährigen Bruder, beide sind slowakische Staatsangehörige, durch Einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt zum Schauraum verschafften. Ein 14-jähriges Mädchen wartete auf die beiden vor dem Autohaus. Als der 14-Jährige durch das geschlossene Einfahrtstor fuhr, wurden zwei abgestellte Kundenfahrzeuge beschädigt. Im Anschluss fuhr der Jugendliche mit dem bereits stark beschädigten PKW vom Firmengelände und blieb stehen bis die Polizei anrückte. Am gestohlenen PKW entstand erheblicher Sachschaden. Zeitgleich konnte durch eine weitere Polizeistreife der 13-Jährige und das 14-jährige Mädchen auf der Flucht zu Fuß angehalten werden. Es folgen Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Linz.