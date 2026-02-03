16-Jähriger mit Messer attackiert: Täter flüchtig

Das junge Opfer wandte sich an die Polizei.

Ein 16 Jahre alter Bursche ist am Montagabend in beim Josef-Strauß-Park in Wien-Neubau von einem Unbekannten mit einem Messer attackiert und ausgeraubt worden. Der Bursche erlitt oberflächliche Stichwunden im Oberschenkel, er wurde ins Krankenhaus gebracht. Eine Fahndung nach dem Täter verlief bisher ergebnislos.

Demnach wandte sich der 16-Jährige kurz vor 20 Uhr in der Kaiserstraße an Polizisten und gab an, dass er im nahe gelegenen Josef-Strauß-Park von einem Unbekannten angesprochen und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert worden war. Als er sich weigerte, soll der Räuber ihm einen Faustschlag verpasst und ihn dann mit dem Messer attackiert haben. Anschließend nahm er die Geldbörse und das Handy des Opfers und rannte davon.