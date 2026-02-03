Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
wien messer.png

Teenie im Spital

16-Jähriger mit Messer attackiert: Täter flüchtig

03.02.26, 12:51 | Aktualisiert: 03.02.26, 14:10
Teilen

Das junge Opfer wandte sich an die Polizei. 

Ein 16 Jahre alter Bursche ist am Montagabend in beim Josef-Strauß-Park in Wien-Neubau von einem Unbekannten mit einem Messer attackiert und ausgeraubt worden. Der Bursche erlitt oberflächliche Stichwunden im Oberschenkel, er wurde ins Krankenhaus gebracht. Eine Fahndung nach dem Täter verlief bisher ergebnislos.

Demnach wandte sich der 16-Jährige kurz vor 20 Uhr in der Kaiserstraße an Polizisten und gab an, dass er im nahe gelegenen Josef-Strauß-Park von einem Unbekannten angesprochen und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert worden war. Als er sich weigerte, soll der Räuber ihm einen Faustschlag verpasst und ihn dann mit dem Messer attackiert haben. Anschließend nahm er die Geldbörse und das Handy des Opfers und rannte davon.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen