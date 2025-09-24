Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Schnellbahn Atzgersdorf

Zum 6. Mal

20-Jähriger legte Zug mit Fake-Suizid-Show lahm

24.09.25, 14:18 | Aktualisiert: 24.09.25, 15:19
Teilen

Serientäter wurde bei seinem Vorhaben schwer verletzt. 

Ein 20-Jähriger hat am Dienstagabend in Wien-Liesing kurz vor dem Bahnhof Atzgersdorf eine Notbremsung eines Zuges ausgelöst. Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger hatte sich der junge Mann gegen 20.40 Uhr in den Bereich des Gleiskörpers gegeben und legte sich dort der länge nach hin. Der Lokführer eines Zuges machte eine Notbremsung, bei der glücklicherweise in der Garnitur niemand verletzt wurde. Anders erging es aber dem Ukrainer: Er erlitt mehrere Knochenbrüche und ein Schädel-Hirn-Trauma.

Der Zug hatte nämlich einen Rucksack, den der junge Mann bei sich hatte. Dieser traf ihn und löste so die Blessuren des 20-Jährigen aus. Nichtsdestotrotz flüchtete er in einen Wohnblock in der Nähe, wo ihn aber alarmierte Uniformierte aufstöberten und wegen des Verdachts der vorsätzlichen Gemeingefährdung festnahmen. Die Berufsrettung versorgte den ukrainischen Staatsbürger notfallmedizinisch und brachte ihn in den Schockraum eines Krankenhauses.

Bereits zum sechsten Mal

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 20-Jährige immer wieder für Notbremsungen von Zügen der ÖBB sorgte. Bei diesen Aktionen gelang ihm aber immer unverletzt die Flucht. Was sein Motiv ist, ließ sich bisher nicht feststellen. Nach Rücksprache wurde er auf freiem Fuß angezeigt und in eine psychiatrische Abteilung eingeliefert.

Wiener Polizei und ÖBB warnen

Leichtsinn in der Nähe von Zügen und an Bahnanlagen kann lebensgefährlich sein.

Der Bahnhof ist kein Spielplatz.

Überquere niemals Bahngleise, weder als Abkürzung noch als „Mut-probe“.

Benutze ausschließlich gekennzeichnete Stellen zum Überqueren von Bahngleisen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden