Gäste in Après-Ski-Bar mit geladener Glock bedroht
© Getty Images (Fotomontage), Symbolbild

St. Anton am Arlberg

22-Jähriger bedrohte Gäste in Après-Ski-Bar mit geladener Glock

15.12.25, 08:46
Teilen

Der Österreicher zog bei einem Streit sein T-Shirt hoch und zeigte die Waffe, die in seinem Hosenbund steckte.

Heftige Szenen spielten sich am Sonntagabend in einer Après-Ski-Bar im Tiroler Wintersportort St. Anton am Arlberg, Bezirk Landeck, ab. Dort soll ein 22-Jähriger am Sonntagabend mit einer Schusswaffe gedroht haben, die mit einer Munition für eine Airsoft-Pistole geladen gewesen war. Bei der Pistole handelte es sich um eine Glock 17 mit Gaskartusche, im Magazin befanden sich neun Stück Munition. 

Glock 17
© Getty/Eine Glock 17

Waffe im Hosenbund

Auslöser dürfte ein Streit gewesen sein. Der Österreicher währenddessen sein T-Shirt hochgezogen und auf die Waffe gezeigt haben, die er in seinen Hosenbund gesteckt hatte. Diese soll täuschend echt ausgesehen haben.

Zeugen des Vorfalls verständigten die Polizei. Der junge Gast wurde beim Eintreffen der Beamten auf dem Boden liegend aufgefunden, zwei Securities waren bei ihm. Er soll sich jedoch nicht aggressiv verhalten haben. Die Waffe wurde sichergestellt sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

