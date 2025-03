250-Millionen-Jackpot mit nur 10 Euro geknackt

Der EuroMillionen-Gewinner aus Österreich holte sich mit einem Einsatz von 10 Euro den höchsten Einzelgewinn.

Ein Spielteilnehmer aus Österreich holte sich mit 250 Millionen Euro den höchsten Gewinn, der je bei den EuroMillionen vergeben wurde. Der glückliche Gewinner hatte die rekordbringende Quittung mit vier Tipps auf der Spieleplattform win2day.at der Österreichischen Lotterien gespielt, was eine goldrichtige Entscheidung war. Denn genau der vierte und letzte Tipp war es, der den Millionengewinn brachte. Der Glückspilz ist zudem ein Frühaufsteher, denn die Quittung wurde zeitig in der Früh am Tag vor der Ziehung gespielt.

Der vorherige Rekordhalter hatte mit 20 deutlich mehr Tipps ins Rennen geschickt. Auch in seinem Fall fanden sich die "5 plus 2 Richtigen", die ihm im Dezember 2023 einen Gewinn von 240 Millionen Euro bescherten, allerdings im letzten der von ihm online abgegebenen Tipps.

Wer steckt hinter dem Gewinn?

Ganz Österreich ist nun gespannt, wer hinter diesem Gewinn steckt. "Er oder sie kann grundsätzlich ganz gelassen darauf vertrauen, dass 250 Millionen Euro ohne Abzüge nach Ablauf der 4-wöchigen Reklamationsfrist auf die auf dem win2day-Account hinterlegte und bestätigte Bankverbindung überwiesen wird. Ein Gespräch mit dem Hochgewinnbetreuer der Österreichischen Lotterien, um sich auf diese unglaubliche Summe einzustimmen, ist jeden-falls jederzeit möglich", so die Österreichischen Lotterien.

Highlights zu EuroMillionen-Gewinnen in Österreich:

Den bisherigen Rekordgewinn hielt ebenfalls ein Österreicher. Im Dezember 2023 erzielte ein win2day-Spielteilnehmer den Europot, der zu dieser Zeit (auch nach einer Superpot-Runde) mit 240 Millionen Euro gefüllt war, im Alleingang. Der Gewinner gab sich zu seiner Person sehr bedeckt. Es sickerten keine Details zu Verbleib und Verwendung des Rekordgewinnes durch. Ein paar Monate davor, im August 2023, gab es auch Interessantes aus österreichischer Sicht. Gleich 38 Spielteilnehmer konnten mit einem gemeinsamen Anteilsschein den Europot knacken, der mit 72 Millionen gefüllt war. Je nach Anzahl der gehaltenen Anteile konnten die Glückspilze von 1,15 Millionen bis 5,73 Millionen als Gewinn einstreifen. Es gab 38 Millionäre in Österreich in einer einzigen Runde. Im Jahr 2006 gab es den ersten österreichischen Gewinn im Europot-Gewinnrang. Ein Spielteilnehmer aus Wien hatte damals aber gleich zweimal die gleiche und richtige Zahlenkombination angekreuzt und sich dadurch zweimal 6,5 Millionen Euro Gewinn geholt. Insgesamt 19 mal wurde der Europot seit Beginn von EuroMillionen mit Beteiligung von österreichischen Gewinnern geknackt.

Die Spielformel lautet „5 aus 50“ plus „2 aus 12“. Der erste Gewinnrang heißt Europot. Ein EuroMillionen Tipp kostet 2,50 Euro. Ziehung finden jeweils Dienstag und Freitag statt. Tipps können in der Annahmestelle, über die Spieleseite win2day oder die Lotterien App abgegeben werden. Annahme-schluss ist jeweils am Tag der Ziehung um 20.00 Uhr.