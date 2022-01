2G-Kontrollen: Kunden immer aggressiver

Die österreichische Polizei macht Ernst bei den 2G-Kontrollen im Handel.

Wien. Wer kontrolliert, dass die Geschäfte auf den 2G-Nachweis ihrer Kunden achten? Die Polizei. Sie führte am Dienstag rund 33.000 solcher 2G-Kontrollen im ganzen Land durch. Die Bilanzzahlen des Großeinsatzes präsentierte Innenminister Gerhard Karner nach dem Ministerrat: 180 Übertretungen wurden dabei festgestellt.

Indes schlug am Mittwoch die Gewerkschaft der Privatangestellten GPA Alarm: „Uns wird aus dem Handel vermehrt von verbalen Ausschreitungen und Gewaltandrohungen bei der 2G-Kontrolle berichtet. Angestellte werden beschimpft und haben teilweise Angst, in die Arbeit zu gehen“, so GPA-Chefin Barbara Teiber. Besonders dramatisch sei die Situation in Baumärkten mit überwiegend männlichen Kunden.