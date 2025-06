310 km Radeln an einem Tag für herzkranke Kids

"Tour de Herz" von Wien nach Passau – oe24 trat in die Pedale & sammelte mit.

Samstag, 20.30 Uhr. Bei der imposanten Zieleinfahrt mit Polizeieskorte über die Wiener Ringstraße mit Ankunft im Rathaus-Arkadenhof waren alle Qualen vergessen.

Die ersten radelten vor Sonnenaufgang los

200 Charity-Radler traten von Passau nach Wien in die Pedale – 310 Kilometer nonstop entlang der Donau. Geradelt wurde in neun Leistungsgruppen. Perfekt getimed, dass alle gegen 20 Uhr an der Wiener Stadtgrenze ankamen.

© oe24

© oe24

© oe24

© oe24

© oe24

Die ersten waren in der Dunkelheit aufgebrochen. Als das oe24-Duo losradelte, war es am längsten Tag des Jahres längst hell. Wolkenloser Himmel, warme Temperaturen. Nur der Wind machte Probleme, der blies wie an nur wenigen Tagen aus dem Osten – das bedeutete 310 km lang Gegenwind. Noch mehr Arbeit für das Sportler-Herz.

200.000 Euro für kranke Kinderherzen

Beim „guten Zweck“ ging es um Kinderherzen. Unter dem Motto: „Ich radle – meine Freund*innen spenden“ sammelten jeder Radler bzw. jede Radlerin für Kinder mit Herzfehlern in Schwellenländern wie Bolivien, Guyana, Dominikanische Republik oder Indien, um Behandlungen zu ermöglichen. Bis gestern wurden knapp 200.000 Euro erradelt, wobei noch gespendet werden kann (www.herzbewegt.org).