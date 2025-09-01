37-Jähriger im Schlaf nach Messerstich in Wien-Favoriten festgenommen

Der Schlafende ließ sich widerstandslos festnehmen.

Wien. Nach dem Messerstich in der Geiselbergstraße in Wien-Favoriten vom Samstag ist der Verdächtige, ein 37-jähriger syrischer Staatsbürger, Sonntagfrüh in der gemeinsamen Wohnung seiner Familie in Favoriten festgenommen worden. Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger wollten seine Frau und sein Sohn den Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten, die nach dem Flüchtigen suchten, weismachen, sie hätten ihn nicht gesehen.

Die Uniformierten entschlossen sich dennoch, in der Wohnung nachzusehen, und fanden den Schlafenden. Er ließ sich widerstandslos festnehmen und gestand den Messerangriff auf den 29-jährigen Kontrahenten. Der 29-Jährige hatte dem Verdächtigen sein Moped und Geld überlassen, während er sich in Haft befand. Als er entlassen wurde, hätte er beides gerne zurückgehabt. Der 37-Jährige soll aber der Meinung gewesen sein, dass das Geld und das Moped nun ihm gehörten. Im Streit mit dem Jüngeren stach er ihm in den Unterschenkel.