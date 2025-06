374.141 Österreicher besitzen eine Waffe

Mehr als 1,5 Millionen Waffen, Zubehör und Magazine in Besitz

In Österreich hat sich die Zahl der privaten Waffenbesitzer stetig erhöht. Bereits in den ersten fünf Monaten des Jahres 2025 ist die Anzahl von 369.953 auf 374.141 gestiegen und somit um mehr als 4.000 Personen, wie das Innenministerium auf APA-Anfrage bekannt gab. Derzeit sind 1.518.873 Waffen, Zubehör sowie Magazine im Besitz der heimischen Bevölkerung (Stichtag: 1. Juni). Die meisten Waffenbesitzer gibt es in Niederösterreich.

Im größten Bundesland gibt es 97.513 Personen, die insgesamt 439.269 Waffen besitzen. Die wenigsten Waffen gibt es in Vorarlberg mit 42.901 Stück, aufgeteilt auf 11.895 Besitzer. Oberösterreich folgt Niederösterreich mit den Zahlen, dort haben 65.911 Menschen insgesamt 268.182 Waffen. Danach folgen laut Zentralem Waffenregister Steiermark (61.399 Besitzer/232.268 Waffen), Wien (40.464/150.144), Kärnten (29.316/109.318), Tirol (27.350/113.513), Salzburg (22.222/87.072) und Burgenland (18.071/76.206).

Drei Kategorien für Waffen

Die Art der Waffen ist in drei Kategorien eingeteilt. Als Kategorie A gelten verbotene Waffen und Kriegsmaterial wie etwa Pumpguns, Maschinengewehre oder getarnte Schusswaffen, z. B. ein schießender Kugelschreiber. Die Kategorie B umfasst Faustfeuerwaffen, Repetierflinten und halb automatische Schusswaffen. In die Kategorie C fallen Gewehre und Schrotflinten. Früher gab es noch eine Kategorie D. Durch eine Waffengesetz-Novelle wurden 2020 die Kategorien C und D zusammengefasst und daraus ergab sich ein Anstieg der Waffen der Kategorie A. Somit wurden mit Stichtag 1. Juni 2025 von den 1,5 Millionen registrierten Waffen 143.028 der Kategorie A zugeschrieben, 542.685 der Kategorie B und 833.160 der Kategorie C.

Im Vergleich mit den vergangenen drei Jahren gab es in allen Bereichen Anstiege. Mit Stichtag 1. Jänner 2025 waren 1.498.893 Waffen und 369.953 Besitzer registriert (Kategorie A: 140.887, Kategorie B: 534.069, Kategorie C: 823.937). Am 1. Jänner 2024 waren es 1.451.656 Waffen und 360.277 Besitzer (Kategorie A: 137.362, Kategorie B: 512.670, Kategorie C: 801.624) und am 1. Jänner 2023 waren 1.399.708 Waffen und 350.291 Besitzer registriert (Kategorie A: 131.165, Kategorie B: 491.626, Kategorie C: 776.917).

2020 trat die neue Waffengesetzes-Novelle in Kraft, wodurch auf Sportschützen und Jäger zahlreiche Verbote und Verschärfungen zukamen. Die meisten Auswirkungen war der Bann für große Magazine für Pistolen (mehr als 20 Patronen) sowie für halb automatische Gewehre (zehn Patronen), außer für Sportschützen, die diese für bestimmte Bewerbe benötigen.

Grazer Schütze hatte lediglich Waffenbesitzkarte

Der mutmaßliche Amokschütze in Graz hatte zwar eine Waffenbesitzkarte. Das ist aber lediglich eine Urkunde, die zum Erwerb und Besitz, aber nicht zum Führen von Schusswaffen der Kategorie B berechtigt. Die Waffe muss ungeladen in einem verschlossenen Behältnis etwa zum Schießstand transportiert werden. Für das Führen einer Waffe wird ein Waffenpass benötigt.