43-Jähriger bedrohte Nachbarn mit Machete

Etliche Einsatzkräfte waren vor Ort.

Der Vorfall ereignete sich in einer Wohnhaussiedlung im Bezirk Mattersburg. Dort bedrohte ein 43-Jähriger am Donnerstagabend gegen 19 Uhr seine Nachbarn mit einer Machete in der Hand.

Diese alarmierten umgehend die Polizei. Etliche Streifen als auch die Sondereinheiten SIG, FOX und EGS trafen unmittelbar danach am Einsatzort ein. Der Tatverdächtige war mittlerweile bereits in seiner Wohnung. Als die Beamten anklopften, machte er von selbst die Türe auf. Der 43-Jährige wurde auf der Stelle festgenommen. Ein Betretungs.- und Annäherungsverbot wurde ausgesprochen. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Einlieferung in die Justizanstalt Eisenstadt an.