50 Schweine landeten bei Unfall auf Straße

Für die Schweine ging es danach leider weiter Richtung Schlachthof.

OÖ. Ein ungewöhnlicher Unfall ereignete sich in Sipbachzell, Bezirk Wels-Land, am Montagmorgen. Dort stürzte auf der L1239 aus noch unbekannten Gründen ein Tiertransportanhänger um. Dabei wurden etliche der 50 Tiere, darunter auch Ferkel, aus dem Anhänger befördert und liefen herum.

© laumat/Matthias Lauber

Landwirte und Einsatzkräfte fingen Schweine ein

Der Feuerwehrkran rückte zur Bergung an. Landwirte und Einsatzkräfte der Feuerwehr schafften es die Tiere einzufangen.

Nach der Begutachtung einer Mitarbeiterin des Veterinärfachdienstes der Bezirkshauptmannschaft Wels-Land wurden die Schweine weitertransportiert. Leider zum Schachthof. Fast alle Tiere überstanden den Unfall unbeschadet. Einzelne wenige Schweine wurden jedoch verletzt. Auch ein Feuerwehrmann erlitt im Zuge des Einsatzes Verletzungen, weil er von einem Tier gerammt wurde. Er musste vom Rettungsdienst abtransportiert werden. Mit der Hilfe eines Krans konnte der Anhänger wieder auf die Räder gestellt werden.

Die L1239 Leombacher Straße, Kematner Straße, war im Bereich Leombach für etwa drei Stunden gesperrt. Die Feuerwehr richtete eine örtliche Umleitung ein.