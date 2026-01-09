52-Jähriger versank mit Bagger in Donau

Wetterbedingter Unfall: Der Oberösterreicher konnte sich schwimmend an Land retten.

OÖ. Ein Arbeiter ist am Donnerstag bei einer Baustelle am Verbund-Kraftwerk Jochenstein an der bayrisch-oberösterreichischen Grenze nahe Engelhartszell (Bezirk Schärding) mit seinem Bagger in die Donau gerutscht und versunken. Der 52-jährige Oberösterreicher konnte sich selbst aus der Kabine befreien und ans Ufer retten.

© Polizei Passau

Der Baggerfahrer aus dem Bezirk Grieskirchen arbeitete am Nachmittag laut Polizei auf dem Trenndamm einer Schleuse in Untergriesbach. Wegen Glätte sei er mit seinem Bagger ins Rutschen gekommen und umgekippt.

Der Bagger versank in der Donau. Der 52-Jährige konnte ans Ufer schwimmen und wurde dann von seinen Kollegen an Land gezogen und sofort medizinisch versorgt. Er erlitt leichte Verletzungen, war unterkühlt und kam in ein Krankenhaus.

Der versunkene Bagger musste durch einen Schwimmkran mit Unterstützung von Tauchern geborgen werden. Bis zum frühen Abend konnten keine Schiffe durch die Schleuse fahren.