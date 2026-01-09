Alles zu oe24VIP
Die freiwillige Feuerwehr Amstetten bekämpfte die Flammen.
© FF Amstetten

Ermittlungen

Feuer in Schule: Jugendliche evakuiert

09.01.26, 11:41
Teilen

Das Feuer in der Privatschule ging von einem Chemikalienschrank aus - keine Verletzten.

. Zu den brenzligen Szenen kam es am Freitagvormittag in der FW Amstetten - Wirtschaftsschulen Franziskaner.

Die freiwillige Feuerwehr Amstetten bekämpfte die Flammen.

Aus bislang ungeklärter Ursache brach in einem Kasten, in dem Chemikalien gelagert waren, im Bereich einer WC-Anlage ein Feuer aus. Die installierten Rauchmelder schlugen sofort Alarm, woraufhin die anwesenden Schüler in ein benachbartes Gebäude evakuiert wurden.

Ein Atemschutztrupp führte sofort einen Löschangriff durch und konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen. "Anschließend wurde das betroffene Gebäude mithilfe von Überdruckbelüftern rauchfrei gemacht", so die freiwillige Feuerwehr Amstetten in einer Aussendung.

Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war laut Aussendung Gegenstand von Ermittlungen.

