Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Fußball-Fans schlugen sich in Après-Ski-Lokal
© zoom.tirol

Zwei Verletzte

Fußball-Fans schlugen sich in Après-Ski-Lokal

09.01.26, 09:55
Teilen

Ein Streit zwischen einem Deutschen (30) und einem Niederländer (38) eskalierte völlig. Der Jüngere schlug dem 38-Jährigen einen Zahn aus.

Tirol. Zu den wilden Szenen kam es am Donnerstagabend gegen 19 Uhr in einem Après-Ski-Lokal in Mayrhofen im Zillertal. Ein zunächst verbaler Disput zwischen einem 30-Jährigen und einem Niederländer (38) artete in eine handfeste Auseinandersetzung aus.

Der 30-jährige Deutsche drehte dabei völlig durch und schlug dem 38-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn dabei. Dem Niederländer wurde dadurch ein Zahn abgeschlagen, außerdem erlitt er im Bereich der Augen leichte Verletzungen. Als Auslöser für den Streit nannten die beiden eine Meinungsverschiedenheit über eine Fußballmannschaft. Als ein 31-jähriger Security-Mitarbeiter versuchte, die beiden Männer zu trennen, wurde er an der Schulter verletzt. Er wurde von der Rettung ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Weitere Ermittlungen zu dem Vorfall laufen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden