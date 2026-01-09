Fußball-Fans schlugen sich in Après-Ski-Lokal

Ein Streit zwischen einem Deutschen (30) und einem Niederländer (38) eskalierte völlig. Der Jüngere schlug dem 38-Jährigen einen Zahn aus.

Tirol. Zu den wilden Szenen kam es am Donnerstagabend gegen 19 Uhr in einem Après-Ski-Lokal in Mayrhofen im Zillertal. Ein zunächst verbaler Disput zwischen einem 30-Jährigen und einem Niederländer (38) artete in eine handfeste Auseinandersetzung aus.

Der 30-jährige Deutsche drehte dabei völlig durch und schlug dem 38-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn dabei. Dem Niederländer wurde dadurch ein Zahn abgeschlagen, außerdem erlitt er im Bereich der Augen leichte Verletzungen. Als Auslöser für den Streit nannten die beiden eine Meinungsverschiedenheit über eine Fußballmannschaft. Als ein 31-jähriger Security-Mitarbeiter versuchte, die beiden Männer zu trennen, wurde er an der Schulter verletzt. Er wurde von der Rettung ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Weitere Ermittlungen zu dem Vorfall laufen.