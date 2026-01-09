Lenker (62) stürzte mit Auto fast in Fluss

Das Fahrzeug blieb auf einem steilen Abhang stehen, drohte aber in einen Fluss zu stürzen.

Stmk. Der Unfall passierte am Donnerstagnachmittag in Büschendorf in der Gemeinde Rottenmann (Bezirk Liezen).

Einsatzkräfte bargen Lenker und Fahrzeug. © FF Rottenmann

Ein 62-jähriger Steirer war gegen 16.50 Uhr mit seinem Auto unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam. Der Pkw drohte samt Fahrer in das eiskalte Wasser der Palten abzustürzen. Die alarmierte Feuerwehr rückte mit 18 Helfern zum Einsatz aus. "Dort angekommen erwies sich die Lage als äußerst kritisch", so die Feuerwehr in einer Aussendung. Zudem lag der 62-Jährige reglos im Wagen, der sich langsam mit Wasser füllte.

Die Florianis sicherten das Fahrzeug mit Leinen, Greifzug und Seilwinde und retteten das Opfer aus dem Auto. Der Steirer war bereits stark unterkühlt. Er wurde vom Roten Kreuz ins Krankenhaus eingeliefert. Auch der Pkw konnte geborgen werden. Nach drei Stunden wurde der Einsatz schließlich beendet.