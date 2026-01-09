Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Einsatzkräfte bargen Lenker und Fahrzeug.
© FF Rottenmann

Gerettet

Lenker (62) stürzte mit Auto fast in Fluss

09.01.26, 10:48
Teilen

Das Fahrzeug blieb auf einem steilen Abhang stehen, drohte aber in einen Fluss zu stürzen.

Stmk. Der Unfall passierte am Donnerstagnachmittag in Büschendorf in der Gemeinde Rottenmann (Bezirk Liezen).

Einsatzkräfte bargen Lenker und Fahrzeug.

Einsatzkräfte bargen Lenker und Fahrzeug.

© FF Rottenmann

Einsatzkräfte bargen Lenker und Fahrzeug.

Einsatzkräfte bargen Lenker und Fahrzeug.

© FF Rottenmann

Einsatzkräfte bargen Lenker und Fahrzeug.

Einsatzkräfte bargen Lenker und Fahrzeug.

© FF Rottenmann

Einsatzkräfte bargen Lenker und Fahrzeug.

Einsatzkräfte bargen Lenker und Fahrzeug.

© FF Rottenmann

Ein 62-jähriger Steirer war gegen 16.50 Uhr mit seinem Auto unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam. Der Pkw drohte samt Fahrer in das eiskalte Wasser der Palten abzustürzen. Die alarmierte Feuerwehr rückte mit 18 Helfern zum Einsatz aus. "Dort angekommen erwies sich die Lage als äußerst kritisch", so die Feuerwehr in einer Aussendung. Zudem lag der 62-Jährige reglos im Wagen, der sich langsam mit Wasser füllte.

Die Florianis sicherten das Fahrzeug mit Leinen, Greifzug und Seilwinde und retteten das Opfer aus dem Auto. Der Steirer war bereits stark unterkühlt. Er wurde vom Roten Kreuz ins Krankenhaus eingeliefert. Auch der Pkw konnte geborgen werden. Nach drei Stunden wurde der Einsatz schließlich beendet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden