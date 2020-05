Ausgebucht! Ansturm auf die Wirte

Am Freitag dürfen die Lokalbetreiber endlich wieder aufsperren – und zumindest in der Anfangszeit dürfen sie mit einem wahren Ansturm rechnen.

So ist das beliebte Wiener Schweizerhaus von 15. bis 22. Mai komplett ausreserviert. Plätze im Lokal und nicht im Gastgarten gibt es überhaupt erst wieder am 26. Mai. Außerdem vergibt das Lokal nur Zeitfenster von zweieinhalb Stunden, dann muss der Tisch wieder verlassen werden.

Steirereck am Tag der Eröffnung auch voll

Auch das noble Steirereck ist am 15. Mai voll, in den Tagen danach gibt es nur noch vereinzelt Tische zu Mittag.Ähnlich die Lage in den Bundesländern. In Graz ist etwa der Landhaus-Keller für den Eröffnungstag ausreserviert.

Die Wirte rechneten mit dem Ansturm in der Eröffnungsphase, allerdings glauben sie noch nicht so recht daran, dass das auch anhalten wird. Immerhin ist die Arbeitslosigkeit auf Rekordhoch, 1,2 Mio. sind in Kurzarbeit.

Zudem fürchten die Wirte, dass es aufgrund der hohen Konkurrenz jetzt zu einer Preisschlacht kommt.