Betrugs-Skandal erschüttert Schlager-Welt

Zwei Agentur-Chefs (55, 44) wurden wegen Betrugs an Musikern verhaftet.

Salzburg/OÖ. Zwei Oberösterreicher sitzen seit September in U-Haft. Der Vorwurf: Betrug in einer Höhe bis über 700.000 Euro.

Die beiden Männer (55, 44) wollten im vergangenen Jahr Schlager-Stars wie Heino oder die Münchener Freiheit für Konzerte nach Wels, Linz und Vöcklamarkt holen. Sie schlossen mit den Managements Verträge ab – im vollen Bewusstsein (so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft), dass sie die Gagen, Getränke etc. niemals zahlen können.

Heino, Münchener Freiheit & Co. wurden geprellt

Um die Auftritte dennoch zu garantieren, schickten sie den Managern der Bands gefälschte Überweisungsbestätigungen – dennoch wurden die Konzerte dann abgesagt.

In Summe ermittelte die Salzburger Staatsanwaltschaft 33 Betrugshandlungen mit einem Schaden von 328.000 Euro. Doch: Die Summe ist weit höher.

Denn die beiden Geschäftsführer der Event-Agentur sitzen seit September in der Justizanstalt Puch in Salzburg, weil dort noch ein weiteres Betrugs-Verfahren anhängig ist. In dem geht es um ähnlich hohe Beträge. Gesamtschaden über 700.000 Euro!