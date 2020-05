Erste Schule wegen Verdachtsfall schon wieder geschlossen

Nach einem Corona-Verdachtsfall musste eine Wiener Volksschule mit 200 Kindern bereits wieder geschlossen werden.

Wien. Neun Wochen – ebenso lange wie die Sommer­ferien, die ja bereits in wenigen Wochen anstehen – dauerte die coronabedingte Pause an den heimischen Schulen. Heute ist sie für einen Großteil der Schüler wieder vorbei: Nach den Maturanten kehren die rund 700.000 Schüler an Volksschulen, AHS-Unterstufen, Neuen Mittelschulen (NMS) und Sonderschulen wieder zurück in die Klassenzimmer. Am 3. Juni läutet auch für die übrigen 300.000 Schüler wieder die Schulglocke.

Erste Schule bereits wieder geschlossen

Weiter Warten heißt es für die rund 200 Kinder an einer Volksschule in Wien-Währing. Sie wurde wegen eines Corona-Verdachtsfall am Schulcampus Antonigasse wieder nach Hause geschickt. Eltern beschweren sich bereits über die Schulleitung der katholischen Privatschule der Erzdiözese, weil diese die Eltern zu spät informiert habe.

Zwei Monate Vorfreude. Wir stehen vor der Volksschule und werden wegen eines Verdachtsfall wieder nach Hause geschickt.200 drehen wieder um. Ob die Kids jetzt vor verschlossenen Türen stehen od. alleine zu Hause sind, ist der Schulleitung egal.Das ist absurd & verantwortungsvoll. — Christina Aumayr (@ChristinaAumayr) May 18, 2020

Bis zu 14 Prozent der Schüler bleiben weiter zu Hause

Allerdings: Wer das aus Sorge vor einer Corona-Infektion nicht möchte, kann sein Kind entschuldigen lassen. Einer vom Bildungsministerium in Auftrag gegeben Umfrage von Peter Hajek Public Opinion Strategies zufolge wollen 7 % der Eltern das auch tun. Weitere 7 % der Befragten waren vor dem Wochenende noch unentschieden – 86 % werden ihre Kinder am Unterricht teilnehmen lassen.

Für jene Kids, die heute den Anfang machen, gelten viele neue, gewöhnungsbedürftige Regeln im Schulalltag:

Hygiene . Ein 20-seitiges Hy­gienehandbuch regelt die Vorgaben bis ins kleinste Detail. So muss im Schulgebäude eine Maske getragen werden, die erst am Platz in der Klasse abgenommen werden darf. Der Sitzplatz muss mindestens einen Meter vom Nachbarn entfernt sein. Abstand gehalten werden muss auch beim Einlass in die Schule – danach wartet die Händedesinfektion.



. Ein 20-seitiges Hy­gienehandbuch regelt die Vorgaben bis ins kleinste Detail. So muss im Schulgebäude eine Maske getragen werden, die erst am Platz in der Klasse abgenommen werden darf. Der Sitzplatz muss mindestens einen Meter vom Nachbarn entfernt sein. Abstand gehalten werden muss auch beim Einlass in die Schule – danach wartet die Händedesinfektion. Maskenpflicht . Schüler müssen beim Betreten des Schulgebäudes eine Maske tragen und dürfen diese erst an ihrem Platz in der Klasse ablegen. Während des Unterrichts gibt es keine Maskenpflicht, allerdings sehr wohl in den Pausen und beim Verlassen der Schule. Die Masken müssen die Schüler selber mitbringen.



. Schüler müssen beim Betreten des Schulgebäudes eine Maske tragen und dürfen diese erst an ihrem Platz in der Klasse ablegen. Während des Unterrichts gibt es keine Maskenpflicht, allerdings sehr wohl in den Pausen und beim Verlassen der Schule. Die Masken müssen die Schüler selber mitbringen. „ Schichtbetrieb “. Die Klassen werden geteilt. Der Plan: Drei Tage Unterricht für die erste Gruppe, dann zwei Tage für die zweite Gruppe – in der ­Woche darauf umgekehrt. Die Höchstgrenze pro Gruppe sind 18 Schüler. Für jeden Schüler macht das nur rund 15 Unterrichtstage netto.



“. Die Klassen werden geteilt. Der Plan: Drei Tage Unterricht für die erste Gruppe, dann zwei Tage für die zweite Gruppe – in der ­Woche darauf umgekehrt. Die Höchstgrenze pro Gruppe sind 18 Schüler. Für jeden Schüler macht das nur rund 15 Unterrichtstage netto. Benotung. Schularbeiten finden in dieser Zeit keine mehr statt, punktuelle Leistungsüberprüfungen nur in Ausnahmefällen. Auf Sitzenbleiben wird an den Volksschulen in diesem Semester komplett verzichtet. An allen anderen Schulen darf man mit einem Fünfer aufsteigen.

Schul-Kalender: Die wichtigsten Daten bis zu den Sommerferien

18. Mai – Schulstart I: Für Unterstufen, NMS, Volksschulen und Sonderschulen beginnt wieder der Unterricht.

21. Mai – Christi-Himmelfahrt: Einige Schulen geben den 22. frei – somit lockt ein verlängertes Wochenende.

25. Mai – Maturaprüfung: Start der schriftlichen Maturatests. Die mündlichen Prüfungen entfallen.

30. Mai – Pfingstferien: Zwei Wochen nach Schulstart wieder Ferien – bis einschließlich 2. Juni.

3. Juni – Schulstart II: Lehrbetrieb für Oberstufen und alle anderen Schulen beginnt.

11. Juni – Fronleichnam: Mit schulautonomem Tag am 12. 6. steht wieder ein verlängertes Wochenende ins Haus.

3. Juli – Ferienstart I: In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland endet die Schule wieder.

10. Juli – Ferienstart II: Der Rest des Landes startet in die neunwöchigen Sommerferien.

Viele Lehrer nehmen sich an Fenstertagen trotzdem frei!

Einige Schulen wollen trotz langer Pause nicht auf schulautonome Tage verzichten.

Freie Tage. Obwohl bis zu den Sommerferien nur rund 15 Tage Unterricht sind, bestehen viele Schuldirektoren in Österreich auf Biegen und Brechen auf die im Schul­forum beschlossenen schulautonomen Tage am 22. Mai und am 12. Juni. ÖSTERREICH liegt ein Elternbrief einer Wiener Volksschule vor, in dem dies damit begründet wird, dass „das gesamte Lehrerinnenteam im Distance Learning bis zu 80 Stunden pro Woche gearbeitet hat“. Auch wird die Beibehaltung der schulautonomen Tage damit gerechtfertigt, dass anscheinend „viele Eltern diese Tage nutzen wollen, um nach der neuen Auflockerung wegzufahren“.

In der Elternschaft sorgt diese Argumentation für Unverständnis: Erstens sind viele nach der belastenden Zeit des Home-Schooling froh, wenn der Unterricht wieder beginnt, und zweitens denken nur wenige daran, in Zeiten wie diesen zu verreisen.

Die 10 wichtigsten Fragen zum Schulstart

1 Muss ich überhaupt in die Schule gehen?