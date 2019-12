Verspätetes Weihnachtswunder: "Holly" ist wieder da!

Einen Tag vor Weihnachten verschwand die sieben Jahre alte Beagle-Hündin – jetzt ist sie wieder bei ihrer Familie.

Wien. "Unsere Holly ist wieder da!", rufen die Kinder vor Freude. Die Hundebesitzer-Familie kann ihr Glück nach den dramatischen Ereignissen noch kaum fassen. Einen Tag vor Weihnachten verschwand ihre Hündin Holly in Wien-Meidling – so eben holten sie ihr geliebtes Haustier vom Tierquartier im 22. Wiener Gemeindebezirk ab und können es wieder in ihre Arme schließen.

Was war passiert? "Es ist eine unfassbare Geschichte", sagt Hundebesitzerin Monika B. Sie bekam am Freitagnachmittag einen Anruf vom Tierquartier, dass Holly gefunden wurde. Eine Frau hätte den Beagle angeblich ohne Halsband im 20. Bezirk gefunden – also am anderen Ende der Stadt. Die Spaziergängerin hätte den Hund schließlich ins Tierquartier gebracht.

Monika B. ist skeptisch. Sie glaubt, dass "Holly von einer Entführerin ausgesetzt wurde, oder da jemand kalte Füße bekommen hat". Schließlich war die mediale Berichterstattung um den vermissten Hund groß. Auch die Facebook-Postings hätten schließlich zu großer Bekanntheit beigetragen. Hollys Familie hätte sich gerne erkenntlich gezeigt, doch im Tierheim, durfte man aus "Datenschutzrechtlichen Gründen" keine Angaben zu der Person machen.

© Privat

Monika B. sitzt mit ihrer Familie und Holly gerade im Auto auf dem Heimweg. Die Kinder sind überglücklich. "Sie können sich nicht vorstellen, was man da durchmacht, wenn man seinen Hund vermisst", sagt Monika B. Die Erleichterung ist in ihrer Stimme zu hören. Trotz der Freude hat sie einen Verdacht: Sie hat Ansatzpunkte, dass Holly in Wirklichkeit entführt wurde. Die Anzeige bei der Polizei gibt es – ein Anwalt kümmert sich darum.

Schließlich bedankt sich Monika B. bei der Hilfe über Facebook und in den Medien: "Wir haben sie zurück!"