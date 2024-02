Mit seinem BMW-SUV stürzte ein 73-Jähriger in Fügen im Zillertal von einer Hochgarage aus direkt vor einen Supermarkt. Zum Glück waren gerade wenig Kundenverkehr. Der Lenker dagegen wurde schwer verletzt ins Spital gebracht.

Tirol. Der mehr als spektakuläre Abflug, pardon: Unfall, ereignete sich Montag gegen 11.40 Uhr. Wie der 73-Jährige diesen Crash geschafft hat, ist noch unerklärlich - vielleicht hat er die Gänge verwechselt, ein technischer Defekt sowie ein medizinisches Problem sind natürlich auch möglich.

Jedenfalls fuhr der SUV geradeaus, wobei das Geländer in einem der oberen Stockwerke der Hochgarage über einer MPreis-Filiale aus der Verankerung gerissen wurde. Daraufhin stürzte der Pkw fünf Meter in die Tiefe und landete nach einem Salto in der Luft auf dem Dach.

© zoom tirol ×

Der verunfallte Senior-Lenker wurde in seinem BMW eingeklemmt, konnte aber rasch von den Feuerwehrkräften aus dem Auto befreit werden. Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt, soll laut Polizei noch ansprechbar gewesen sein. Er wurde nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Schwaz geflogen.

Im Einsatz standen die Feuerwehr Fügen, die Rettung, der Notarzt und der Notarzthubschrauber.