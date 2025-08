Achtung Bahnreisende: HIER ist im August gesperrt

Umleitungen, Schienenersatzverkehr, Ausfälle - Auch 2026 und 2027 werden sich Maßnahmen der Deutschen Bahn auf Austro-Reisende sowie den hiesigen Zugverkehr insgesamt auswirken

Die Deutsche Bahn (DB) sorgt immer wieder auch für Ärgernisse Reisender aus oder in Österreich. So ist laut neuester Daten jeder dritte Fernzug verspätet. Dazu kommen viele dringende Bauarbeiten. Den Austro-Verkehr direkt tangiert deswegen als nächstes eine Sperre des Deutschen Ecks von 2. bis 18.8. Der ÖBB-Fernverkehr wird teils großräumig umgeleitet oder mit Bussen im Schienenersatzverkehr gefahren. Es gibt auch Ausfälle ganzer Züge. 2026 und 2027 kommt es auch wieder dick.

Die nunmehrige Sperre ist laut Angaben der ÖBB auf ihrer Homepage - siehe auch https://go.apa.at/BEuJ2LUe - in zwei Phasen aufgeteilt. Laut Plan laufen diese von 2. bis 10. August und 11. bis 18. bzw. kommt wegen Bauarbeiten in Italien auch noch der 19. August dazu.

Für 2026 ist in Deutschland die Sperre der Strecke Passau-Regensburg angesagt, um 2027 durch eine Sperre der Strecke Regensburg-Nürnberg abgelöst zu werden. Die Planungen für den Umwegverkehr laufen bereits zum jetzigen Zeitpunkt seit mehr als einem halben Jahr.

Änderungen über gesamte Bauzeit

Folgende Einschränkungen gelten für beide Phasen und den gesamten Zeitraum der Bauarbeiten: Zwischen Wien und Zürich werden beide Richtungen zwischen Salzburg und Wörgl über Bischofshofen umgeleitet. Dadurch verlängert sich die Fahrzeit um rund zwei Stunden. Der Halt Kufstein entfällt für alle Fernverkehrszüge. Die Züge halten zusätzlich in Bischofshofen und Schwarzach-St. Veit. Zwischen Kufstein und Salzburg verkehren Schienenersatzverkehrsbusse im Zwei-Stunden-Takt.

Zwischen Wien und Bregenz verkehren RJX-Züge in den Abschnitten Wien - Salzburg beziehungsweise Wörgl - Bregenz und retour weitgehend planmäßig. Aber: Alle Züge über das Deutsche Eck entfallen in beide Richtungen. Zwischen Salzburg Hbf und Wörgl bzw. Innsbruck Hbf sind Schienenersatzverkehrsbusse mit Zwei-Stunden-Takt eingerichtet.

Einschränkungen in erster Phase

Dazu kommen zusätzliche Änderungen in den beiden Sperrphasen. In der ersten Phase brauchen RJX-Züge von Wien - München und umgekehrt eine halbe bis ganze Stunde länger, weil sie über Passau fahren. In Salzburg gibt es deshalb keinen Halt. Einige Railjets fallen ganz aus. Passagiere sollten sich unbedingt rechtzeitig informieren. Ausfallen werden auch alle Direktzüge von Salzburg nach München. Im Nahverkehr gibt es einen Schienenersatzverkehr ab Freilassing nahe der Staatsgrenze.

Auf den Strecken Graz - München und Klagenfurt - München fallen freilich auch alle Züge ab Salzburg aus. "Bezüglich alternativer Verbindungen über andere Strecken informieren Sie sich bitte auf oebb.at", so die Bundesbahnen. Einige Züge aus dem nördlichen Deutschland werden über Wörgl und Kufstein umgeleitet, haben zudem teilweise andere Abfahrts- und Ankuftszeiten. Einige Halte fallen aus, zwischen Schwarzach-St. Veit und Salzburg Hbf verkehrt ein Ersatzzug.

Zweite Phase ab 11. August

In der zweiten Phase ab plangemäß 11. August sind die Maßnahmen der ersten Phase aufgehoben. Dafür kommt es zu einer Gesamtsperre im Abschnitt Kiefersfelden - Rosenheim und Bauarbeiten im Bahnhof Brenner, der von Österreich aus nicht angefahren werden kann, da die italienische Bahn dort baut.

Im Nahverkehr besteht ein Schienenersatzverkehr zwischen Steinach am Brenner und Brenner/Brennero. Züge von München nach Bologna/Ancona/Venedig werden von der Brennerstrecke über die Tauernbahn umgeleitet, passieren also bei Arnoldstein bzw. Tarvis/Tarvisio die Staatsgrenze. Alle anderen Fernverkehrszüge fallen aus. Auf dem Teilabschnitt Kufstein - Innsbruck verkehren Ersatzzüge mit geändertem Wagenmaterial als D-Züge.

Zwischen München und Innsbruck fallen alle regionalen Züge im Abschnitt Rosenheim-Kufstein aus. Ein Schienenersatzverkehr im Nahverkehr ist eingerichtet, nähere Informationen unter www.brb.de. Alternative Reisemöglichkeiten zwischen München und Innsbruck bestehen via Garmisch-Partenkirchen (Schienenersatzverkehr zwischen Mittenwald und Innsbruck). Auch der ICE1218/1219 zwischen der Tiroler und der bayerischen Landeshauptstadt entfällt.

Der Direktzug von München nach Feldkirch und retour fällt zum Teil aus. Die Züge verkehren nur zwischen Kufstein und Feldkirch. Die Direktzüge München - St. Anton am Arlberg und retour (ICE1200/1201, ICE1202/1203) fallen komplett aus. Selbiges gilt für die Direktzüge München - Schwarzach-St. Veit und retour (ICE1282/1283, ICE1284/1285).