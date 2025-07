6 Mal Latte, 4 Volltreffer: Rapid ballert sich zum Aufstieg

Rapid steht nach einem 4:2-Sieg gegen Decic Tuzi aus Montenegro in der dritten Qualifikationsrunde der Conference League.

Rekordmeister Rapid Wien gelingt nach einem souveränen 4:2-Sieg im Rückspiel der 2. Qualifikations-Runde der Conference League gegen FK Decic Tuzi mit einem Gesamtscore von 6:2 verdient der Aufstieg. In der dritten und vorletzten Runde vor der Ligaphase wartet nun Dundee United aus Schottland. Allerdings wurde die Freude über den Aufstieg und die Tor-Gala getrübt. Millionen-Stürmer Janis Antiste hielt sich kurz nach der Pause den Oberschenkel und musste verletzt ausgewechselt werden.

Alluminium-Spektakel vor Schützenfest

Die Hütteldorfer machten von Beginn an klar, wer der Herr im Haus ist. Eingepeitscht von den eigenen Fans zündete die Stöger-Truppe gleich den Turbo. Bevor Peter Nosa Dahl mit der Führung nach dem 2:0-Hinspiel-Sieg nach 17 Minuten für die Vorentscheidung sorgte, trafen die Grün-Weißen nicht weniger als drei Mal die Stange oder Latte. Bis zur Pause sollten noch weitere drei Alu-Volltreffer folgen. Dazwischen ließ Andrija Raudlovic die Fans im gut besuchten Weststadion (16.217 Zuschauer) noch vor dem Pausenpfiff ein zweites Mal jubeln(27).

+++ Das Spiel im LIVE-TICKER zum Nachlesen +++



Nach dem Seitenwechsel und dem Antiste-Schock wollten die Wiener Kräfte schonen. Erst nachdem Vuk Strikovic in der 60. Minute den Anschlusstreffer für die Montenigriner erzielte, wurde man offensiv wieder aktiver. Allerdings war damit der erste Pflichtspiel-Gegentreffer in der Ära Stöger besiegelt. Dominik Weixelbraun (69.) und Claudy M‘Byi (71.) machten dann alles klar. Das Tor von Dedic zum 4:2-Endstand kam dann zu spät, um noch etwas am verdienten Rapid-Sieg zu ändern.

Zahlen & Fakten zum Spiel

SK Rapid - Dečić Tuzi Endstand 4:2 (2:0)

Wien, Weststadion, 16.217 Zuschauer

Schiedsrichter: Dumitri Muntean/MDA

Hinspiel: 2:0; Gesamtscore: 6:2

3. Quali-Runde der Conference League: Dundee United (7./heim bzw. 14. August/auswärts)

Tore: 1:0 Dahl (17.), 2:0 Radulovic (27.), 2:1 Strikovic (60.), 3:1 Weixelbraun (68.), 4:1 Mbuyi (71.), 4:2 Sekulovic (82.)

Gelbe Karte: keine bzw. Strikovic

Rapid: Hedl - Bolla (75. Demir), Cvetković, Ahoussou, Auer - Amane (68. Kara), Grgic - Radulovic, Dahl (46. Weixelbraun) - Antiste (52. Mbuyi), Seidl (75. Bajlicz)

Tuzi: Nikic - Dresaj, Ujkaj, Tomasevic, Gjelaj (72. Maras) - Sekulovic, Pavlicevic (63. Maloku) - Ndiaye (72. Radusinovic), Bajovic (72. Bozovic), Strikovic - Camaj (46. Dokaj)