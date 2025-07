5:0 - Austria stürmt mit Gala bei Spaeri in nächste Runde

Austria Wien zieht mit einem klaren 5:0-Sieg gegen Spaeri in die 3. Quali-Runde der Conference League ein.

Die Wiener Austria zieht souverän in die 3. Runde der Conference-League-Qualifikation ein. Die Veilchen gewinnen in Tiflis beim georgischen Cup-Sieger FC Spaeri klar mit 5:0 und treffen nun nächste Woche auf den Verlierer der Europa-League-Partie (hier im LIVE-TICKER) zwischen Legia Warschau (POL) und Banik Ostrau (CZE).

Die Veilchen gaben, wie schon im Hinspiel vor einer Woche, den Ton an. Doch auch diesmal scheiterten die Hauptstädter wenige Tage nach dem bitteren Cup-Aus in Voitsberg an der mangelnden Chancenauswertung. Erst kurz vor der Pause konnte Tin Plavotic mit einem Slapstick-Tor zur verdienten Führung Ruhe ins Spiel bringen (40.). Dann war der Bann gebrochen.

Veilchen nach Führung entfesselt

Die Veilchen spielten plötzlich befreit auf. Noch vor dem Seitenwechsel erhöhten Dominik Fitz (43.) und Maurice Malone per Elfmeter (45.+2) auf 3:0. Damit war schon klar, dass es ein Wunder bräuchte, um den Aufstieg aus der Hand zu geben.

+++ Das Spiel im LIVE-TICKER zum Nachlesen +++



Auch nach dem Seitenwechsel gaben die Veilchen nicht nach. Erst war es abermals Malone nach einer schön herausgespielten Aktion, der auf 4:0 erhöhte (55.). Dann war es Neuzugang Johannes Eggestein mit einem traumhaften Solo, wobei er vier Georgier aussteigen ließ, der in der 72. Minute mit seinem Premieren-Tor im violetten Trikot für den 5:0-Endstand sorgte.

Zahlen & Fakten zum Spiel

FC Spaeri Tiflis - FK Austria Wien Endstand 0:5 (0:3).

Tiflis, M. Meskhi II Stadion

Schiedsrichter: Ghaltakhchyan (ARM)

Hinspiel: 0:2; Gesamtscore: 7:0

Tore: 0:1 Plavotic (40.), 0:2 Fitz (42.), 0:3 Malone (45.+2/E), 0:4 Malone (55.), 0:5 Eggestein(72.)

Gelbe Karten: Bunturi, Chagunava, Gegiadze, Kobakhidze bzw. Barry, Lee

Spaeri: Putkaradze - Chagunava, Bunturi, Kentchadze (77. Grigalashvili), Samkharadze - Tsurtsumia (46. Chotalishvili), Maisuradze - Barabadze, Poniava (46. Mathenjwa), Gegiadze (77. Kobakhidze) - Tsetskhladze (68. Tsetskhladze)

Austria: Sahin-Radlinger - Lee, Dragovic (56. Handl), Plavotic - Ranftl (68. Pazourek), Barry (46. Wiesinger), Fischer, Guenouche - Malone (56. Eggestein), Botic, Fitz (56. Saljic)