3:2 – Regionalligist Voitsberg kickt Austria Wien aus ÖFB-Cup

Cup-Sensation in der Steiermark: Der Regionalligist ASK Voitsberg eliminiert Austria Wien mit 3:2 und wirft den Rekord-Cupsieger aus dem ÖFB-Cup.

Der ÖFB-Cup hat seine erste große Überraschung: Der ASK Voitsberg aus der Regionalliga Mitte setzte sich am Sonntag mit 3:2 gegen Austria Wien durch. Das Heimteam drehte nach einem zwischenzeitlichen Rückstand das Spiel und sorgte für Jubelstimmung in der Steiermark.

Voitsberg mit Blitz-Doppelschlag

Andreas Pfingstner brachte Voitsberg in der 23. Minute in Führung. Austria glich durch einen Treffer von Nikola Botic in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus (45.+1). Nach dem Seitenwechsel stellte Matthias Malone auf 2:1 für die Gäste (57.).

Doch die Antwort der Hausherren kam prompt: Luka Zivanovic (63.) und Marcel Krienzer (64.) drehten das Spiel binnen einer Minute – 3:2. Austria fand keine passende Antwort mehr und musste sich dem couragierten Regionalligisten geschlagen geben.