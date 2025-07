Abzocke-Skandal am Wörthersee: Weitere Lokalverbote für Unternehmer Böhm

Nachdem er seinem Ärger auf oe24 Luft machte, hagelt es für den Sportwagen-Händler weitere Verbote

Unfassbar. Aus einem gemütlichen Abendessen mit Familie und Freunden wurde ein Mega-Skandal. Weil nach der Reservierung vier Plätze leer blieben, sollte Unternehmer Manfred Böhm 120 Euro extra zur Rechnung über 700 Euro bezahlen. Weil er dies beim Chef reklamieren wollte und dabei das Wort „Wappler“ fiel, wurde die komplette Runde von einem Security aufgefordert zu gehen und Böhm erhielt Lokalverbot. Um seinen Standpunkt deutlicher zu machen drohte ihm Geschäftsführer Florian Böker per Mail mit weiteren Lokalverboten, sollte er eine schlechte Kritik im Internet publik machen.

Jetzt scheint es, als hätte Böker seine „Drohung“ wahr gemacht. Nachdem sich Böhm an oe24 wandte und ein TV-Interview zur Causa gab, flatterten ihm weitere Lokalverbote aus Bökers Unternehmens-Umfeld ins Haus. So darf Böhm zukünftig auch nicht im Hubertushof einkehren, der ebenfalls zu Bökers Gruppe gehört. Darüber hinaus wurden Böhm auch Hausverbot in den Hotels Eden Park und Rocket Rooms – beide ebenfalls in Velden - ausgesprochen.

Interessant bei Letzteren ist, dass diese mehr oder weniger nichts mit Böker an sich zu tun haben, sondern nur ein Gesellschafter-Geflecht entfernt miteinander verbunden sind. Auch der elitäre Sol Beach Club in Velden gehört zu diesem Geflecht und Böhm sieht einem weiteren Lokalverbot gelassen entgegen. Der Sportwagen-Händler nimmt es mit Humor und wäre bei seinem nächsten Velden-Besuch ohnehin in keinem der Lokale und Hotels mehr eingekehrt.

© APA, privat

© APA, privat

© APA, privat

Ob eine derartige Vorgehensweise der Veldener Gastronomen für den ohnehin bereits angeschlagenen Tourismus am Wörthersee förderlich ist, darf man eher bezweifeln. Vielleicht sollte man den Begriff „Gastfreundschaft“ hier noch einmal überdenken.