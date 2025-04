"Air Force One": Mega-Boeing landete in Wien

Landung in Bratislava für Regierungsmaschine aus Infrastrukturgründen nicht möglich

Auf dem Weg zu einem Staatsbesuch in der Slowakei landete das Präsidentenflugzeug Indiens, "INDIA 1", am Dienstagabend auf dem Flughafen Wien-Schwechat. Das bestätigte ein Flughafensprecher der APA am Mittwoch. An Bord der Maschine befand sich Indiens Staatspräsidentin Draupadi Murmu. In Schwechat erwarteten die Präsidentenmaschine bereits slowakische Regierungsflugzeuge und ein Polizeikonvoi. Für die Weiterreise nach Bratislava wurde die Bundesstraße B9 temporär gesperrt.

Aufgrund der bodengebundenen Infrastruktur auf dem Stefanik Airport von Bratislava war die Landung der Boeing 777-300ER dort nicht möglich, berichtete das Luftfahrtmagazin "Austrian Wings". Murmu werde deswegen auch am Donnerstag über Wien-Schwechat zurück nach Indien reisen müssen. In Bratislava traf die Parteikollegin von Indiens hindunationalistischem Premierminister Narendra Modi am Mittwoch den slowakischen Präsidenten Peter Pellegrini und den linksnationalen und prorussischen Premierminister Robert Fico.