Alarm! ARBÖ warnt vor Mega-Blechlawine

Am zweiten Februarwochenende ist die Geduld vieler Autofahrer gefordert.

Die Verkehrsexperten des ARBÖ warnen vor dem zweiten Februar-Wochenende vor extremen Staus. Neben dem Urlauberschichtechsel mit Ferienbeginn in Burgenland, Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg sowie das Ferienende in Wien, Niederösterreich und den deutschen Bundesländern Brandenburg, Berlin, Thüringen, sorge vor allem die Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm mit der Herren-Abfahrt am Samstag (ab 11.30 Uhr im Sport24-LIVETICKER) und der Damen-Abfahrt am Sonntag (ab 11.30 Uhr im Sport24-LIVETICKER), sowie drei Konzerte von Schlager-Ikone Andrea Berg in Salzburg, Graz und Wien für extreme Verkehrsbelastungen.

Am Samstag ist bereits ab den frühen Vormittagsstunden mit massiven Staus im Westen zu rechnen. Besonders betroffen sind laut Einschätzungen der ARBÖ-Verkehrsexperten unter anderem die folgenden Strecken:

Achensee Bundesstraße (B181) , zwischen Maurach und der Einfahrt ins Zillertal

, zwischen Maurach und der Einfahrt ins Zillertal Brennerautobahn (A13) , vor allem vor der Mautstelle Schönberg und zwischen Matrei und dem Brennerpass, vor der Baustelle Luegbrücke

, vor allem vor der Mautstelle Schönberg und zwischen Matrei und dem Brennerpass, vor der Baustelle Luegbrücke Fernpaß Straße (B179) , im gesamten Verlauf, mit Blockabfertigung vor dem Grenztunnel Vils/Füssen und dem Lermoosertunnel

, im gesamten Verlauf, mit Blockabfertigung vor dem Grenztunnel Vils/Füssen und dem Lermoosertunnel Inntalautobahn (A12) , vor dem Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden und der Auf- und Abfahrt Wiesing/Zillertal

, vor dem Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden und der Auf- und Abfahrt Wiesing/Zillertal Rheintalautobahn (A14) vor der Abfahrt Bludenz-Montafon

vor der Abfahrt Bludenz-Montafon Tauernautobahn (A10), vor dem Baustellenbereich zwischen Golling und Paß Lueg mit Blockabfertigung vor den Tunnelportalen

(A10), vor dem Baustellenbereich zwischen Golling und Paß Lueg mit Blockabfertigung vor den Tunnelportalen Silvretta Straße (L188) im Montafon

im Montafon Zillertalstraße (B169), im gesamten Verlauf mit Blockabfertigung vor dem Brettfalltunnel

Am Sonntag dürfte es vor allem im Osten und Süden des Landes ab Nachmittag zu massiven Stauentwicklungen kommen. Vor allem auf der Ostautobahn (A4), vor dem Grenzübergang Nickelsdorf bei der Einreise und ab Schwechat in Richtung Wien, der Südautobahn (A2) zwischen Knoten Guntramsdorf und Wien, der Südosttangente (A23), im gesamten Verlauf und der Westautobahn (A1), Richtung Bundeshauptstadt, ab dem Knoten Steinhäusl gefragt sein. Aber auch auf den anderen Wiener Stadteinfahrten, wie Altmannsdorfer Straße, Triester Straße und Westeinfahrt wird einiges an Geduld gefragt sein, wissen die ARBÖ-Verkehrsexperten.