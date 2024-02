Alarmstart für unsere Eurofighter über Schladming

Ein deutscher Privatjet flog ohne Funkkontakt über Schladming - Bundesheer veranlasste Eurofighter Alarmstart.

Am Samstag kam es in der Steiermark zu einem Zwischenfall im österreichischen Luftraum. Bei einer deutschen Cessna Citation brach über Schladming auf einmal der Funkkontakt ab, woraufhin das Bundesheer aktiv wurde. Der Privatjet für maximal ein Dutzend Passagiere löste einen Alarmstart der Eurofighter aus, wie Michael Bauer, Sprecher des Verteidigungsministeriums via X mitteilte.

Alarmstart zweier Eurofighter wegen fehlendem Funkkontakt zu einer in D zugelassenen Cesna Citation über Schladming. Der Funkkontakt wurde hergestellt und der Prior "A" Flug beendet. #Bundesheer — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) February 17, 2024

Ein weiteres Eingreifen war allerdings nicht notwendig, da der Funkkontakt kurz darauf bereits wieder hergestellt wurde und die Eurofighter in ihre Basis zurückkehrten. Die Kosten für den Alarmstart trägt das Bundesheer.