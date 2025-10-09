Brennender Nudel-Topf: Mieter lag bewusstlos in Wohnung

Ein Topf mit Nudeln war der Auslöser eines Großeinsatzes.

Ein bewusstloser 56-Jähriger ist Mittwochabend im Tiroler Wattens, Bezirk Innsbruck-Land, aus einer verrauchten Wohnung gerettet worden. Ein Nachbar meldete ein Piepsen aus der Wohnung in dem Mehrparteienhaus.

© ZOOM.TIROL

© ZOOM.TIROL

Als die Einsatzkräfte eintrafen, entdeckten sie den Bewusstlosen. Ein Topf mit angebrannten Nudeln hatte zu der starken Rauchentwicklung geführt. Der 56-Jährige wurde der Rettung übergeben und nach der Erstversorgung in die Innsbrucker Klinik gebracht.