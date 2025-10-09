Brennender Nudel-Topf: Mieter lag bewusstlos in Wohnung

Ein Topf mit Nudeln war der Auslöser eines Großeinsatzes.
Ein bewusstloser 56-Jähriger ist Mittwochabend im Tiroler Wattens, Bezirk Innsbruck-Land, aus einer verrauchten Wohnung gerettet worden. Ein Nachbar meldete ein Piepsen aus der Wohnung in dem Mehrparteienhaus.
Als die Einsatzkräfte eintrafen, entdeckten sie den Bewusstlosen. Ein Topf mit angebrannten Nudeln hatte zu der starken Rauchentwicklung geführt. Der 56-Jährige wurde der Rettung übergeben und nach der Erstversorgung in die Innsbrucker Klinik gebracht.