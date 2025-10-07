Alles zu oe24VIP
Brand im 16. Bezirk

Feuerwehreinsatz

Spektakulärer Brand in Wien – Wohnungen evakuiert

07.10.25, 19:13
Bilder zeigen, wie dicke Rauchschwaden aus zwei Fenstern nach außen dringen. Die Feuerwehr musste Personen aus anderen Wohnungen evakuieren.

Wien. Heute kurz vor 14 Uhr rückte die Berufsfeuerwehr Wien zu einem Brand in die Thalhaimergasse im 16. Bezirk aus, wie ein Feuerwehrsprecher gegenüber oe24 bestätigt. In einer Wohnung eines Mehrparteienhauses war ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehrleute kämpften mit einer Löschleitung unter Atemschutz gegen den Brand.

Wegen der offenstehenden Wohnungstür kam es zu einer Verrauchung im Stiegenhaus. Daher waren zahlreiche Personen in ihren Wohnungen eingeschlossen. Sie wurden von weiteren Atemschutztrupps mithilfe von Fluchtfiltermasken aus dem Haus gebracht. Zahlreiche Personen konnten das Haus selbst verlassen. Auch der Bewohner der Feuer-Wohnung konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr aus seinen Räumlichkeiten nach draußen in Sicherheit fliehen.

Brand im 16. Bezirk
© Viyana Manset Haber

Spektakulärer Brand in Wien – Wohnungen evakuiert
© Viyana Manset Haber

Brand im 16. Bezirk
© Viyana Manset Haber

Informationen über Verletzte liegen keine vor. Der Feuerwehr-Einsatz dauerte etwa zwei Stunden. Die Ursache des Brandes ist noch unbekannt und ist nun, wie üblich, Gegenstand der Brandursachenermittlung.

