Mädchen missbraucht: Anklage gegen ehemaligen SOS-Kinderdorf-Mitarbeiter

Der ehemaligen SOS-Kinderdorf-Mitarbeiter soll Mädchen im Brust- und Schambereich berührt zu haben.

Die Staatsanwaltschaft Salzburg hat nun beim Landesgericht Salzburg gegen einen 57-jährigen Österreicher, der im SOS-Kinderdorf Seekirchen am Wallersee als Familienhelfer gearbeitet hatte, Anklage wegen Missbrauchsvorwürfen in mehreren Fällen

erhoben.

Dem Angeklagten werden die Verbrechen des schweren sexuellen Missbrauch von Unmündigen und des sexuellen Missbrauchs von Unmündigen sowie die Vergehen der Nötigung und des Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses vorgeworfen. Die 2017 beginnenden Übergriffe erfolgten über einen Zeitraum von drei Jahren. Der 57-Jährige war im genannten Tatzeitraum als Familienhelfer im SOS-Kinderdorf in Seekirchen tätig.

Mädchen und Burschen belästigt

Ihm wird zur Last gelegt, an zwei dort untergebrachten unmündigen Mädchen sexuelle Handlungen in Form wiederholter Berührungen im Brust- und Schambereich vorgenommen zu haben. Da er auf diese Weise zudem seine Stellung als Beschäftigter in einer Erziehungsanstalt ausgenützt hat, werden ihm auch die Vergehen des Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses angelastet.

Darüber hinaus soll der Angeklagte eines der beiden Mädchen zweimal durch Drohungen und Gewalt, nämlich durch Ziehen an den Ohren, zum Aufräumen sowie dazu, niemanden von den sexuellen Übergriffen zu berichten, genötigt haben. Einen weiteren im Tatzeitraum im SOS-Kinderdorf Seekirchen untergebrachten Jungen habe er laut Anklage ebenso durch Ziehen an den Ohren zum Aufräumen gezwungen.

Das Strafregister des Angeklagten weist eine einschlägige Vorstrafe wegen der Verbrechen des sexuellen Missbrauchs von Unmündigen aus dem Jahr 2021 auf. Zum Zeitpunkt dieser Verurteilung war er nicht mehr im SOS-Kinderdorf tätig. Bei einer Verurteilung drohen dem Mann ein bis zehn Jahre Freiheitsstrafe. Ein Verhandlungstermin wurde noch nicht festgelegt.