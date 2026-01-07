Fan-Ärger wegen Betrugsmasche rund um Schlagerstar Beatrice Egli

Die Anhänger der Schlagersängerin kämpfen immer wieder mit Betrügereien. Jetzt ist sogar Eglis Mutter involviert. Die Anwälte sind eingeschaltet.

Betrüger gehen mit besonderer Dreistigkeit vor und missbrauchen den Namen von Schlagerstar Beatrice Egli (37) – sogar ihre Familie wird dafür instrumentalisiert. Im Netz kursiert derzeit ein gefälschtes Facebook-Profil, auf dem sich Unbekannte als Beatrices Mutter Ida Egli-Keller ausgeben und gezielt Fans zur Kasse bitten.

Über den Fake-Account werden angebliche „VIP-Karten“ oder „Mitgliedsausweise“ für einen nicht existierenden Fanclub sowie für Konzerte angeboten – zu Preisen von bis zu 1500 Dollar (rund 1280 Euro). Zusätzlich werden vermeintliche Extras versprochen: gemeinsame Urlaube, Geschenke und sogar direkter Kontakt zur Sängerin über einen Link zur Plattform Telegram. Fakt ist jedoch: Weder Beatrice Egli noch ihre Mutter stehen in irgendeiner Verbindung zu diesen Profilen. Gegen die Masche können sie sich nur eingeschränkt wehren.

Anwaltschreiben verfasst

Die Sängerin hat mittlerweile ihre Anwälte eingeschaltet und Anzeige gegen unbekannt erstattet, die Ermittlungen laufen. Auch ihr Tourveranstalter Dieter Semmelmann (60) äußert sich gegenüber Bild zu dem Problem: „Beatrice hat, wie einige andere Künstler auch, das Problem, dass auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen solche oder ähnliche Angebote gemacht werden. Dies ist wahnsinnig schwer nachzuverfolgen. Aktuell sind bereits wieder Anwaltschreiben hinausgegangen, aber das Internet ist in diesem Falle sehr anonym.“

Semmelmann stellt zudem klar, dass echte Tickets für Beatrice Eglis kommende Tournee „Tanzen – Lachen – Leben“ ausschließlich über eventim.de oder offizielle Vorverkaufsstellen erhältlich sind.

Fans werden immer wieder zu Opfern

Auffällig ist: Der aktuelle Facebook-Post der falschen Egli-Mutter ist – wie viele Betrugsversuche dieser Art – in einem Tonfall verfasst, der eigentlich rasch auf ein Fake-Profil schließen lässt. Dennoch fallen immer wieder Fans darauf herein und überweisen Geld. Der Eintrag wurde bereits mehr als hundertmal geteilt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Beatrice Egli mit solchen Machenschaften konfrontiert ist. Bereits im vergangenen Sommer warnte sie auf ihrem echten Instagram-Account: „In letzter Zeit sind vermehrt Fake-Accounts im Umlauf, die sich als ich ausgeben und in meinem Namen Inhalte posten. Diese Profile haben nichts mit mir zu tun und verbreiten teilweise falsche oder irreführende Informationen.“ Weiter schrieb sie: „Ich distanziere mich ausdrücklich von diesen Fake-Profilen, ihren Aktivitäten und Forderungen. Alle seriösen Inhalte, Nachrichten oder Aktionen laufen nur über meine echten Accounts. Wenn Ihr auf so ein Fake-Profil stoßt: Meldet es bitte! Gemeinsam können wir verhindern, dass sich solche Betrugsversuche weiterverbreiten.“