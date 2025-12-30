Fans entsetzt: "Jurassic Park" schließt am 5. Jänner

Besucher der Universal Islands of Adventure müssen sich auf eine lange Pause einer der bekanntesten Attraktionen einstellen. Die „Jurassic Park River Adventure“ wird Anfang 2026 für eine umfassende Sanierung geschlossen – und das für fast ein ganzes Jahr.

Wie bereits bekannt wurde, soll die Wasserattraktion von 5. Jänner 2026 bis einschließlich 19. November 2026 außer Betrieb sein. Der letzte Betriebstag ist demnach Sonntag, der 4. Jänner. Läuft alles nach Plan, feiert die Fahrt am 20. November ihr Comeback – sofern sich die Arbeiten nicht verzögern oder früher abgeschlossen werden.

Die „Jurassic Park River Adventure“ ist Teil des Jurassic-Park-Bereichs in den Islands of Adventure. Zu diesem Themenareal gehören unter anderem auch der spektakuläre Jurassic World VelociCoaster, die Pteranodon Flyers, der Abenteuerspielplatz Camp Jurassic, das Discovery Center sowie die beliebte Raptor Encounter.

Zwiete Version

Die aktuelle Version der Wasserbahn ist bereits die zweite ihrer Art. Sie wurde 1999 eröffnet, drei Jahre nach dem Original in den Universal Studios Hollywood. Dort erhielt die Attraktion 2018 ein umfassendes Update und läuft seither unter dem Namen „Jurassic World: The Ride“. Eine dritte Variante ging 2001 in den Universal Studios Japan an den Start.

Zwar sind saisonale Schließungen bei Wasserattraktionen üblich, meist jedoch nur für wenige Wochen in den Wintermonaten. Die nun geplante Pause von rund elf Monaten deutet daher auf eine deutlich umfangreichere Renovierung hin. Beobachter gehen davon aus, dass zahlreiche defekte Effekte entlang der Strecke überarbeitet oder erneuert werden sollen.

Offizielle Details zum Umfang der Arbeiten hat Universal bislang nicht bekannt gegeben.