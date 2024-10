Autodieb stellte sich als Serienkrimineller heraus

Der 53-jährige Verdächtige wurde bereits gesucht. Das Diebesgut wurde in Schließfach entdeckt, der Festgenommener verweigerte bis dato die Aussage.

Einem Parksheriff in Wien-Favoriten ist es zu verdanken, dass der Polizei ein Seriendieb ins Netz gegangen ist. Dem Parkraumüberwachungsorgan fiel Freitag in der Karmarschgasse ein als gestohlen gemeldetes Auto auf und er alarmierte die Exekutive. Darin saß ein Mann, der den Beamten zunächst einen falschen Namen auftischte. Bald wurde der Insasse als Deutscher identifiziert, der bereits wegen des Diebstahls dieses Autos gesucht wurde, das am 11. Oktober entwendet wurde.

Der 53-Jährige hatte eine Information über ein Schließfach am Hauptbahnhof dabei. Dort entdeckten die Ermittler weitere gestohlene Gegenstände, wie eine Geldbörse. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Der Festgenommene verweigerte die Aussage. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat jetzt die weiteren Ermittlungen übernommen.