Baby misshandelt - massive Vorwürfe gegen den Vater

Um ihr Leben muss ein erst 9 Wochen altes Baby im AKH kämpfen - so schwer sind die Kopfverletzungen. Unterdessen beschuldigt die Mutter (38) ihren Partner und, der nicht nur sie, sondern auch das Baby geschlagen habe.

Kleines Mädchen liegt im AKH auf der Intensivstation. © TZOe MFellner ×

Wien. Nach der Festnahme eines Paares am Mittwoch in Wien, deren neun Wochen altes Kind schwer misshandelt worden war, hat die 38-jährige Kroatin ihren Lebensgefährten in ihrer Einvernahme schwer belastet: Dieser habe nicht nur sie bedroht und geschlagen, sondern auch den Säugling. Letzteres will sie aber nicht direkt gesehen haben, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich am Freitag. Das Kind schwebte weiterhin in Lebensgefahr.

Auch ältere Verletzungen festgestellt

Der 35-jährige Deutsche mit Balkan-Wurzeln, der sich oe24-Infos zufolge illegal in Österreich auffhält und seine Partnerin waren gegen 20.30 Uhr noch in dem Spital festgenommen worden, in das sie ihre Tochter wegen eines Krampfanfalls gebracht hatten. Die umfassenden medizinischen Untersuchungen des Säuglings ergaben den Misshandlungsverdacht. Das Krankenhaus erstattete umgehe, sondern auch ältere Blessuren am Kleinkind festgestellt wurden.

Frau zeigte Kindsvater mitten im Verhör

Die festgenommenen Eltern verweigerten zunächst die Aussage und wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt eingeliefert. Während sich der 35-Jährige weiterhin nicht äußern wollte, hat die Mutter - die von einem renommierten Wiener Strafverteidiger vertreten wird - mittlerweile ausgesagt. Während der Aussage erstattete sie Anzeige gegen den Deutschen wegen fortgesetzter Gewaltausübung sowie gefährlicher Drohung.

Zudem belastete die 38-Jährige den Vater auch wegen der Verletzungen des Kleinkinds schwer. Allerdings will sie dies nicht direkt beobachtet haben: "Sie selbst habe keine Gewalt ausgeübt und sei auch keine direkte Augenzeugin gewesen", sagte Dittrich.