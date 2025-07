Babyleiche in Klagenfurt: Polizei sucht dieses Paar

Die Polizei fahndet jetzt nach den Tatverdächtigen.

Klagenfurt. Fast zwei Wochen nach dem Babyleichen-Fund im Europapark in Klagenfurt am Wörthersee hat die Staatsanwaltschaft die Veröffentlichung von Phantombildern der Tatverdächtigen angeordnet.

Am 5. Juli wurden die sterblichen Überreste in einem blauen Plastiksack entdeckt. Mindestens sechs Tage lang lag der tote Bub in der Einkaufstasche der Möbelkette "Jysk" versteckt im Gebüsch.

© Staatsanwaltschaft Klagenfurt

Bei den Gesuchten soll es sich um ein junges, möglicherweise auch jugendliches Pärchen handeln, das laut einer Zeugenaussage am 29. Juni 2025 zwischen 6.30 bis 9 Uhr im Bereich des sogenannten Iriskogels gesehen wurde.