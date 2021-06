Badeunfälle an der Adria: Austro-Tourist ertrunken

Für einen Landsmann kam jede Hilfe zu spät, ein zweiter wurde gerettet.

Italien/Österreich. Der eine Österreicher (55) urlaubte Ende Juni mit seiner Frau in Bibione und ging am frühen Nachmittag ins Meer, wo der 55-Jährige ­einen Anfall erlitt und ertrank. Rettungsschwimmer brachten ihn an Land, zahlreiche Reanimationsversuche blieben aber erfolglos. Der Urlauber ­dürfte gesundheitlich vorbelastet gewesen sein.

Jesolo. Nur drei Tage zuvor bemerkten Rettungskräfte in Jesolo einen bewusstlos im Wasser in Ufernähe treibenden Mann (78) aus Österreich. Beim Abtransport ins Spital hatte der 78-Jährige laut Rettung Vitalfunktionen.