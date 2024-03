Nähere Details zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt.

Feldkirchen an der Donau. Eine 82-jährige Bäuerin ist am Samstag in Feldkirchen an der Donau (Bezirk Urfahr-Umgebung) bei Arbeiten mit einem Hoflader getötet worden. Der Hoflader erdrückte die Frau. Das Fahrzeug wurde laut Polizei von ihrem Sohn gelenkt.

