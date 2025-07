Bankomatsprenger auf Motorrollern von Zeugen verfolgt

Und wieder hat es gerumst! Mitten in der Nacht wurde die halbe Donaustadt aus dem Schlaf gerissen. Das Foyer einer Bankfiliale wurde demoliert, die dreisten Bankomatsprenger flüchteten mit Motorrollern.

© Viyana Manset Haber

Wien. Zur Explosion in einer Bank Austria-Filiale am Donaustädter Siegesplatz kam es kurz nach 2.00 Uhr in der Früh. Die "Plofkraker" - holländisch für Automatensprenger bzw. Sprengräuber - knackten einen Bankomaten im Foyer, zu dem man eigentlich nur mit einer gültigen Bankomatkarte (auch anderer Geldinstitute) Zutritt findet, um Bares abzuheben. Dabei wurde auch das Foyer demoliert, die Auslagenscheibe aus Sicherheitsglas ging voll in die Brüche. Anschließend flüchteten die Angreifer mit der Beute auf Motorrollern.

Ein Augenzeuge versuchte die Gruppe mit seinem Motorrad zu verfolgen, wurde aber abgeschüttelt. Die Polizei bestätigte den spektakulären Einsatz in Transdanubien. Eine Fahndung unter Einsatz eines Polizeihubschraubers blieb leider erfolglos.

© Viyana Manset Haber

Seit mehreren Monaten hält eine Welle von Bankomatsprengungen in Wien, aber auch in weiteren Bundesländern (unter andren in Reith in Tirol) die Polizei in Österreich auf Trab. Seit 1. März ist darum auch eine eigene Ermittlungsgruppe im Bundeskriminalamt auf der Spur der ausnahmslos jungen Holländer nordafrikanischer Abstammung, die in mehreren europäischen Ländern umgehen.