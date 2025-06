Bankomat-Sprenger: Motorroller-Gang schlug schon wieder zu

Schon wieder wurde ein Bankomat gesprengt - die Täter sind auf der Flucht.

Wien. Die Bankomat-Sprenger schlugen schon wieder zu. In der Nacht auf Sonntag kam es in einer Spar-Supermarktfiliale in Wien-Donaustadt zum bereits 23. Coup in diesem Jahr. Gegen kurz nach 4 Uhr morgens ging der Notruf bei der Landesleitzentrale der Polizei ein – unmittelbar nach dem Vorfall.

Einsatzkräfte trafen kurze Zeit später am Tatort ein und fanden im Foyer des Supermarkts einen schwer beschädigten Bankomaten vor. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich zwei bislang unbekannte Männer gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude, indem sie die Glas-Schiebetür aufbrachen. Im Anschluss brachten sie einen Sprengsatz am Bankomaten an und zündeten diesen.

Nach der Explosion flüchteten die Täter mit bislang unbekannter Beute – vermutlich auf einem Motorrad oder Moped – in Richtung Saikogasse. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg.

Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.