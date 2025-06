Um 2.45 Uhr: Wieder Bankomat in Wien gesprengt

Der Bankomat der Oberbank ging in den frühen Montagmorgenstunden in die Luft.

Wien. Die unbekannten Täter haben in der Nacht auf Montag eine Bankfiliale in Liesing heimgesucht. Gegen 2.45 Uhr ging der Bankomat im Foyer der Filiale einer Oberbank in der Laxenburger Straße in die Luft. Die Polizei traf nur wenige Augenblicke später vor Ort ein.

Die Täter sind auf der Flucht. Eine Sofortfahndung wurde umgehend eingeleitet, bislang blieb diese aber noch ohne Erfolg.

Sachdienliche Hinweise, auch anonym, werden in jeder Polizeiinspektion oder vom Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01/31310 33800 entgegengenommen.

Erst in der Nacht auf vergangenen Donnerstag gingen zwei Bankomaten einer Filiale in der Donaustadt in die Luft, bei dem zwei Täter involviert gewesen sein sollen.

Helferin von Sprengungen vor Gericht

Eine Helferin von Bankomatsprengern musste sich zufälligerweise heute, Montag, vor dem Straflandesgericht in Wien verantworten (oe24 berichtet). Sie hatte mit den vier Bankomatsprengungen im Wohnpark Alterlaa zu tun gehabt. Von 24 Monaten muss die 20-Jährige nur fünf Monate absitzen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.





