Bankomatsprenger crashten Maturafeier: Schülerin (18) schildert Drama

Die 18-jährige Mia (*Name geändert) hat die dramatischen Szenen in der Nacht hautnah miterlebt. Gegenüber oe24 schildert die Maturantin das Erlebte.

Eigentlich hatten die Maturanten des BG/BRG Gmunden vor in der Nacht auf heute, Freitag, einen lustigen Abend zu verbringen. Sie hatten bereits als "Maturastreich" die Schule durcheinandergebracht (Sessel und Tische verstellt, Luftballone verteilt), doch dann wurden die Feiernden von den Bankomat-Sprengern heimgesucht. Diese hatten zuvor im Einkaufszentrum SEP nur wenige hundert Meter entfernt, einen Bankomat in die Luft gejagt. Dabei dürften die Täter zu viel Sprengstoff verwendet haben, da bei der Detonation auch ihr Fluchtauto, einen Audi S6, schwer beschädigt wurde. Eine Weiterfahrt war unmöglich (oe24 berichtete).

© TEAM FOTOKERSCHI ×

Heute Morgen gegen 2.45 Uhr saßen einige Maturanten noch am Parkplatz vor der Schule in der Keramikstraße zusammen, andere hatten sich schon zum Schlafen in ihre Autos gelegt.

"Da hörten wir einen lauten Knall", erzählt die Maturantin Mia (*Name geändert) gegenüber oe24. Sie konnte die dramatischen Szenen aus ihrem Auto aus beobachten. Da die Schüler den Lärm nicht zuordnen konnten, feierten sie weiter.

Doch schon Minuten später sollen vier Männer auf die Gruppe zugelaufen sein. "Sie versuchten offene Autos zu finden. Dann machten sie sich über drei Mädchen, die in einem Pkw lagen, her", so die 18-Jährige. Eine Maturantin sei aus dem Auto gezogen und durchsucht worden, der Kofferraum stand zuvor offen. "Sie wollten den Autoschlüssel haben". Da sie diesen aber nicht finden konnten und die drei Mädels davonliefen, hatten sie es bei anderen Maturanten, die in einem Einkaufswagen saßen, versucht. "Sie sprühten den Jungs etwas in die Augen und drohten ihnen mit einem Messer", erzählt die Augenzeugin weiter.

Daraufhin habe sich ein weiterer 18-Jährige vor die Opfer gestellt und versucht diese zu beschützen. "Auch ihn durchsuchten die Männer. Bei ihm haben sie schließlich in der Jackentasche auch einen Autoschlüssel gefunden", so Mia. Kurze Zeit später konnten die Täter schließlich mit dem grauen VW-Tiguan, sie hatten noch die Kennzeichen gewechselt, flüchten. Seither fehlt von den Bankomatsprengern jede Spur. Die Polizei sucht nach dem Auto des Schülers. Hinweise sollen an das Landeskriminalamt OÖ unter 059133/403388 weitergegeben werden.

Polizei wenige Minuten später vor Ort

Nur wenige Minuten, nachdem die Täter flüchten konnten, tauchte die Polizei auf. Laut Mia wurden alle Schüler zu dem Vorfall einvernommen. "Wir waren alle unter Schock", erzählt die Maturantin. Rund zwei Stunden später konnten sie nach Hause. "Heute fällt für uns die Schule aus."