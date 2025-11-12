Bauarbeiter vergewaltigte 20-Jährige nach Club-Besuch

Der Rumäne lockte die Landsfrau, die er in einer Bar in Wien kennengelernt hatte, zu sich nach Hause, wo er sie mit einer Waffe bedrohte und missbrauchte, ehe die 20-Jährige zu Nachbarn flüchtete.

Wien, NÖ. Der 21-jährige Bauarbeiter steht im Verdacht, die 20-Jährige in seiner Wohnung in Fünfhaus zweimal vergewaltigt und mit einer Gasdruckpistole bedroht zu haben. Der junge Mann soll das Opfer - die frisch nach Österreich gekommen war, um hier im Rotlichtbereich zu arbeiten - von einem Clubbesuch gekannt haben, wo er sich als Mann mit entsprechenden Connections im Milieu vorstellte. Dabei schlug er ihr vor, dass die 20-Jährige fürs Erste bei ihm wohnen könne.

Nach etwa zwei Wochen verließ das Opfer laut Polizei am Halloween-Abend die Wohnung "ihres Peinigers und bat Nachbarn um Hilfe. Sie gab an, dass der Tatverdächtige sie auch der Zuhälterei zuführen wollte und mehrmals Gewalt gegen sie ausübte und mehrfach am Körper verletzte."

Daraufhin wurden "umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem Tatverdächtigen eingeleitet und der Ermittlungsbereich Menschenhandel im Landeskriminalamt Wien übernahm den Fall. Am Montag gelang den Ermittlern die Festnahme des Tatverdächtigen in Niederösterreich." Er verweigerte die Aussage und wurde in eine Justizanstalt gebracht. Weitere Ermittlungen dauern an.

Wichtige Hinweise:

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrneh-men oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Num-mer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an.Weitere Ansprechpartner:

Frauenhelpline: 0800 222 555Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217Opfer-Notruf: 0800 112 112Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22