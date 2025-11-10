Rowdy (67) hatte zwei große Messer - im Rollator!

Zu beängstigenden wie auch kuriosen Szenen rund um einen älteren Wiener kam es Sonntagabend, als der 67-Jährige trotz Lokalverbots auf eine Tankstelle kam - mit einem großen Küchen- und einem Metzgermesser im Fach seines Rollators . . .

Wien. Laut Polizei war es Sonntag am frühen Abend in der Brigittenau zu einer gefährlichen Drohung mit einem Messer von einem Senior, der ein zweites ebenso beachtlich großes Messer bei sich hatte, gekommen.

Ersten Erhebungen zufolge begann ein Kunde gegen 18.30 Uhr auf einer Tankstelle zu randalieren, nachdem sich einer der Angestellten strikt geweigert hatte, dem Mann Zigaretten zu verkaufen, da er - offenbar aufgrund früherer Vorfälle - Lokalverbot hatte.

Ein weiterer Kunde versuchte, den 67-jährigen Österreicher zu beruhigen und begleitete ihn aus dem Verkaufsraum. Vor der Tankstelle zückte der Randalierer - jetzt ist der richtige Zeitpunkt noch einmal zu erwähnen, dass er mit einem Rollator unterwegs war, aus dessen Fach er plötzlich ein Messer zückte und den hilfsbereiten Zeugen (52) mit dem Umbringen bedrohte. Anschließend entfernte er sich mit seiner Gehhilfe zu Fuß und eher sehr langsam vom Tatort.

Beamte der Polizeiinspektion Vorgartenstraße konnten den Rollator-Rowdy kurz darauf anhalten und vorläufig festnehmen. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser mit einer 20 cm langen Klinge sowie ein weiteres Metzgermesser, das ebenfalls im Ablagefach des Rollators lag, wurden sichergestellt. Der 67-Jährige, der sich zum Tatvorwurf teilweise geständig zeigte, wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung angezeigt.