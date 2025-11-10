Räuber drohte Taxler Hals aufzuschlitzen

Der Angreifer mit Mütze und roter Windjacke stellte seine Forderung in breitestem Vorarlberger Dialekt.

Vrlbg. Ein derzeit noch Unbekannter überfiel am Sonntagabend in Dornbirn einen Taxilenker. Der Fahrgast hielt dem Chauffeur ein Messer an den Hals und forderte ihn zur Herausgabe seiner Geldbörse auf. Nach Erhalt der Beute aus den Händen des geschockten Berufschauffeurs stieg der Angreifer aus und flüchtete zu Fuß mit Bargeld in unbekannter Höhe. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos, teilte die Vorarlberger Polizei mit. Allfällige Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Der etwa 35 Jahre alte, als schlank beschriebene Täter war gegen 17.40 Uhr bei der Taxi-Haltestelle am Bahnhof in das Taxi eingestiegen. An einer Kreuzung bat der Fahrgast den Lenker im Vorarlberger Dialekt anzuhalten. Weil der Räuber bei dem Überfall den Kragen seiner roten Windjacke über den Mund gezogen hatte und eine Mütze trug, lagen kaum Angaben zu seinem Gesicht vor. Der Taxilenker wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. Die (leere) Geldbörse fand eine Passantin einige Straßen weiter.