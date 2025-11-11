Geschnappt: Syrer (20) ist Rotlicht-Schreck

Der 20-Jährige soll Sexarbeiterinnen gewürgt und ausgeraubt haben.

Gleich zwei Mal soll ein vorerst unbekannter Mann das Rotlichtlokal in Floridsdorf heimgesucht haben. Dort soll er zwei Damen, die dort arbeiteten gewürgt und dazu gezwungen haben ihr Geld herauszugeben.

© LPD Wien/bearbeitet

In beiden Fällen, die sich bereits im September ereigneten, sollen sich die Opfer dermaßen gewehrt haben, dass der Angreifer die Flucht ergriff. Mit einem Foto wurde nach dem brutalen Räuber gefahndet.

Am Dienstag um 6 Uhr konnte der Tatverdächtige in seiner Wohnung in Floridsdorf festgenommen werden. Es handelt sich bei ihm um einen 20-jährigen Syrer. In einer ersten Befragung gab er sich bereits geständig, in dem Rotlichtlokal gewesen zu sein.