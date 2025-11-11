Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ Pflege Aktuell
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Syrer
© LPD Wien

20-Jähriger in Haft

Geschnappt: Syrer (20) ist Rotlicht-Schreck

11.11.25, 11:37
Teilen

Der 20-Jährige soll Sexarbeiterinnen gewürgt und ausgeraubt haben. 

Gleich zwei Mal soll ein vorerst unbekannter Mann das Rotlichtlokal in Floridsdorf heimgesucht haben. Dort soll er zwei Damen, die dort arbeiteten gewürgt und dazu gezwungen haben ihr Geld herauszugeben.

Syrer Rotlicht-Schreck Wien
© LPD Wien/bearbeitet

In beiden Fällen, die sich bereits im September ereigneten, sollen sich die Opfer dermaßen gewehrt haben, dass der Angreifer die Flucht ergriff. Mit einem Foto wurde nach dem brutalen Räuber gefahndet. 

Am Dienstag um 6 Uhr konnte der Tatverdächtige in seiner Wohnung in Floridsdorf festgenommen werden. Es handelt sich bei ihm um einen 20-jährigen Syrer. In einer ersten Befragung gab er sich bereits geständig, in dem Rotlichtlokal gewesen zu sein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden