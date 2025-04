Baulärm: Wut-Ami (50) ging mit Axt auf Bauarbeiter los

Zu heftigen Szenen kam es Donnerstagnachmittag im Stadtteil Oberlaa im Süden von Favoriten, der für sein ruhige Grünlage bekannt ist. Hier ist Lärm verpönt - und Baulärm für mache offenbar nicht auszuhalten. Ein Amerikaner und seine Gattin drehten deswegen völlig durch.

Wien. In einer kleinen von Bäumen gesäumten Straße nahe der U-Bahn-Station Neu-Erlaa, die hin zur Oberlaaer Straße führt, war ein Arbeiter auf der Baustelle am Dach eines Einfamilienhauses beschäftigt, als er vom Erdgeschoss her plötzlich lautes Geschrei wahrnehmen konnte bzw. musste. Als er unten ankam, drohte seinen Aussagen zufolge soeben ein unbekannter Mann mit einer Axt seinen Arbeitskollegen.

In einem englisch-deutschen Wortschwall droht eder Eindringling zunächst, die Baustellenfahrzeuge - die wohl ungünstig in der Vorstadtidylle geparkt waren - zu zerstören und soll zudem mit diversem Baumaterial (Styropor, Holz und alles, was sonst herumlag) seinen Kollegen beschossen - aber nicht getroffen haben.

Als Nächstes gesellte sich auch noch die Ehefrau des Wutnachbarn - der in unmittelbarer Nähe wohnt - in den eskalierenden Diskurs und verschärfte die Situation nicht nur wegen ihres lautstarken Balkan-Akzents, mit dem sie ihren Unmut über den Baustellenlärm (es war 16 Uhr) kundtat. Dann vertschüßte sich das Paar wieder.

Die Beamten konnten den 50-jährigen Amerikaner und seine 61-jährige Frau an ihrer Wohnadresse antreffen. Im Zuge einer Nachschau konnte die Axt sichergestellt werden. Der Wut-Nachbar wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung vorläufig festgenommen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.