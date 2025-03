Toter Husky-Welpe in Sporttasche - Tier erstochen!

Auf einen Horror-Fund stieß eine Spaziergängerin im Naherholungsgebiet Wienerberg in Favoriten: In einer herrenlosen Sporttasche lag in toter Husky-Welpe mit mehreren Einstichstellen.

Bei der Nachschau durch die alarmierten Beamten stellte sich heraus, dass sich in der Tasche ein Hundekadaver befand. Bei dem Tier handelt es sich um einen Junghund, einen Huskymischling im Alter von höchstens fünf bis sechs Monaten. Das Naherholungsgebiet Wienerberg in Favoriten. © wikipedia × Der tote Welpe, der möglicherweise erstochen worden war, wurde zur pathologischen Untersuchung in die Veterinärmedizinische Universität gebracht, da ein Amtsarzt am Körper des Hundes mehrere verdächtige Einstichstellen feststellte. Genauere Hintergründe sind derzeit noch völlig unklar. Die Ermittlungen hinsichtlich Tierquälerei durch einer derzeit unbekannten Täter sind im Gange. Sachdienliche Hinweise, auch anonym, werden in jeder Polizeiinspektion entgegengenommen. Der kleine Husky war übrigens gechipt, aber nicht registriert.